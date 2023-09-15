觀光局赴日行銷 日方年底高雄考察

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高市府觀光局積極搶攻日本關西及關東地區旅遊市場，聯手高雄捷運公司13、14日赴東京拜會「東急集團」與日本第二大旅行社「日本旅行株式會社」，共同行銷高雄國際觀光，並考察高雄在日本境內廣告行銷實際露出、高雄旅遊產品及「高雄好玩卡」在日本的銷售情形。

高市府觀光局長高閔琳親自推介高雄自由行、教育旅遊、會展（MICE）、銀髮族和永續旅遊的優勢，更端出觀光局加碼的國際旅客團體旅遊補助方案，強化日本NTA公司組團送客來高雄觀光旅遊的誘因，也獲得小谷野社長的認可與高度興趣，馬上指示部屬年底到高雄考察，並表示評估未來在大阪門市規畫「高雄館」高雄特展，強力推銷高雄觀光旅遊。

高閔琳表示，今年6月16日高雄捷運公司與日本NTA公司簽署高雄好玩卡在日代售合約，7月1日起即正式在日本NTA超過400家門市上架販售，並強力放送高雄觀光資訊；NTA公司不僅在官網特別設置高雄旅遊專區，介紹高雄景點、美食與遊程資訊，更印製高雄旅遊銷售專刊於旗下所有門市放送，向日客大力行銷高雄自由行產品及觀光意象；母公司「JR西日本」（鐵道運輸業）也在8月18日派員來高雄觀光考察，並規畫推動跨國智慧旅遊。

此外，觀光局更積極鎖定在交通運輸方面有億級人流的「東急電鐵」作為高雄未來重要的合作對象，此次高雄團隊前往拜會、強化三方國際交流合作，更誠摯邀請東急電鐵與日本旅行NTA，明年來高雄參加台日觀光高峰論壇。

觀光局進一步說明，感謝日本京阪電鐵公司與日本NTA公司釋出的資源與通路，讓高雄觀光被更多日本旅客看見，期盼明年高雄舉辦2024台日觀光高峰論壇時，能吸引更多日本朋友親自造訪高雄，體驗高雄獨一無二的觀光魅力。