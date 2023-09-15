驚傳關廠、逼退移工？亞旭電腦說明了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市政府勞動局於15日派員前往該亞旭電腦公司訪視，針對華碩電腦關係企業工會及亞旭電腦企業工會指陳，亞旭電腦公司準備關閉桃園廠及惡意逼退移工等情事，進行瞭解，亞旭電腦公司在今日訪談中表示，目前並無關閉桃園廠資遣員工的計畫。

勞動局也在現場要求公司如有任何人力調整務必遵守勞動基準法及大量解僱勞工保護法等規定，對於企業工會所提出的團體協商，也需依據團體協約法的規定和工會進行協商，勞動局也會持續關注本次爭議事件，確保勞工權益。

勞動局呼籲事業單位，未來若有大量解僱情事，務必依據大量解僱勞工保護法第4條及第5條規定，於解僱勞工 60日前應將解僱計畫書陳報主管機關及相關單位及人員並公告揭示，且應即本於勞資自治精神進行協商，事業單位如另有違反大量解僱勞工保護法或勞動法令情形，將依法裁罰，以維護勞工權益。

有關移工部分，勞動局於今年8月接獲亞旭電腦外籍移工反映公司未依照契約，每月再要求外籍移工多支付宿舍水電費用。經介入瞭解，亞旭電腦因其宿舍搬遷水電費收費標準調整，已要求亞旭電腦應先協調取得共識，不得違反契約擅自調整收取水電費，亦不能影響外籍移工住宿環境。而離職外籍移工是否遭收不當收取水電費用部分，將在進一步調查釐清，以維護外籍移工權益。

另外，勞動局已於9月8日受理亞旭電腦公司企業工會申請勞資調解，訴求公司給付加班費、確保工會成員工作權、負擔移工宿舍電費、仲介服務費及海外媒合工作支出等費用，勞動局將會盡速召開勞資爭議調解會議，協助勞資雙方達成共識，確保勞工權益。