外資買盤回籠 台股本周市值長胖1兆元

外資本周買盤回籠，推升權值股大漲。證交所統計，本周台股發行量加權股價指數漲幅2.08％，上市股票總市值達53.2兆元，周市值增加1.08兆元。
證交所統計，9月15日發行量加權股價指數收盤為16920.92點，周漲344.90點，漲幅2.08％，台灣50指數收盤為12605.83點，周漲幅約為2.68％。
產業別指數方面，漲幅以居家生活類指數上漲4.60％最大，跌幅以電腦及週邊設備類指數下跌2.93為最大。
本周集中交易市場總成交值為1兆4854.49億元，全體上市股票成交金額為1兆3856.88億元，股票成交量週轉率為2.12％。
各產業上市股票交易成交值前三名為：半導體類4027.89億元，占全體上市股票交易金額29.07％；電腦及週邊設備類3119.29億元，占全體上市股票交易金額22.51％；電子零組件類1818.57億元，占全體上市股票交易金額13.12％。
成交量週轉率前三名產業為：汽車類12.92％、電子零組件類7.07％、電腦及週邊設備類6.61％。
證交所統計，累計今年初開盤迄今共167個交易日，集中市場總成交值為46兆6300.12億元，市場日均值為2792.22億元，股票成交量周轉率為73.53％，股票日平均成交量周轉率為0.44％。