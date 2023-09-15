新台幣本周收在31.928元 周線終止連二黑

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歐洲央行（ECB）暗示升息週期結束，歐元應聲大貶，而美元指數則站上105大關，創3月以來新高，新台幣兌美元15日匯率終結近二日升勢轉貶，隨外資匯出，早盤最低貶至31.975元，再度回測32元，午後匯價回穩，終場收在31.928元、貶1.8分，總成交量13.635億美元。

隨人民幣反彈，新台幣本周終止貶勢，整周小幅升值8分或0.25％，在央行調節及出口商拋匯下，新台幣在32元關卡反壓不小，周線終止連二黑翻紅。

台北股匯再度脫鉤，匯銀主管表示，台股15日開高走高並收最高，上漲113.36點，外資繼續回補台股84.43億元，已連三日買超，但匯市操作則是轉為匯出，新台幣開盤即走貶，早盤一度逼近32元關卡，午後隨著銀行間拋補，「盤中狂丟美元」，新台幣貶勢因而收斂，最終小貶1.8分。

根據央行統計，美元指數大漲0.47％，連帶主要亞幣普遍回檔，又以日圓重貶0.32％最弱，其次為新台幣貶0.06％、星幣貶0.05％、韓元貶0.02％，人民幣則升值0.04％，整體來看波動不大。

匯銀主管表示，外資結束連二日匯入，15日偏向匯出，而出口商在上周匯價貶破32元大關後，一度大舉拋匯，但近期新台幣反彈，出口商拋匯縮手轉為惜售，而央行則是順勢而為，並沒有「大力阻擋」，只要新台幣不要貶太快，央行也未必要維持特定價位。

匯銀主管認為，近期主要亞幣偏升，市場觀望下周美國聯準會（Fed）開會，亞幣之間競貶暫歇，但匯市不會一直維持某個方向，隨匯價升上來，整體市場又會開始調節，後續來看，新台幣預料維持震盪盤整格局，短線在31.9元至32元之間徘徊。