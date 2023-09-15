Workday 加速台灣企業數位轉型　賦能企業迎接工作未來式

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財務及人力資源企業雲端應用程式供應商 Workday 日前首度在台舉辦 Workday Discover Taiwan，邀請到中國信託銀行、趨勢科技、IBM 等重量級企業人資專家擔任講者。Workday 致力協助台灣企業推動數位轉型，以在瞬息萬變的環境中蓬勃發展。

面對快速變化的工作環境，Workday持續協助台灣與全球超過 10,000 名客戶適應變化、迎接未來工作模式。Workday 建議企業超前部署導入人工智慧（AI）與機器學習（ML）等先進科技於財務流程、企業人力資源和資訊科技面向，擘劃工作未來式，以在競爭激烈的市場脫穎而出。

針對企業人才佈局策略，Workday 大中華區總經理湛致遠表示，面對近年瞬息萬變的市場，當今企業的人資專家需要善用人工智慧與機器學習等新科技，調整人才策略、創新管理方式，將可協助提升員工體驗、成功應對未知的變局。Workday 將持續提供符合工作趨勢與需求的解決方案，致力攜手客戶與產業夥伴推動創新，共同掌握成長契機。

面對日漸激烈的人才爭奪戰，Workday 建議企業在持續招募外部人才的同時，亦應思考如何提升既有員工的技能。不僅能有效徵才與留才，更能提升現有人才的技能，以應對當今數位世界不斷變化的需求。輝達（NVIDIA）等企業正運用 Workday Skills Cloud 提升人力資源管理效率。

Workday 針對財務管理、人力資源、發展規劃、支出管理以及分析等領域提供的解決方案，融入了人工智慧與機器學習技術，有助企業迎接未來工作的趨勢，包含：

● Workday Human Capital Management（HCM）：整合式人力資源管理平台，加快決策速度，協助企業實現營運可見度，並有效管理人力，以建立高效的團隊、提前因應未來的人才變革。

●Workday Skills Cloud：透過機器學習技術，自動生成推薦的員工技能標籤，可應用於招募流程或跨部門專案合作等不同情境。Workday Skills Cloud 會隨著企業員工的職業發展，持續更新數據，幫助企業更精準有效管理員工，制定基於技能的人才策略。由 Workday 客戶數據及龐大的符合行業標準的訓練資料（Training Data）所建構，其中的技能數據從最初的 2,500 萬筆，擴展至目前超過 50 億筆項目，且為 Workday 所有領域的客戶所使用。

●Workday Peakon Employee Voice：為員工提供匿名的平台，讓員工如實分享工作體驗、期待和身心狀況等方面的回饋。Workday Peakon Employee Voice 不僅強調正向回饋，同時點出待改進的地方，並提供專業建議，協助企業實時掌握員工的反饋與情緒，進而立即調整對應的人才管理方式，提升員工體驗及參與度。