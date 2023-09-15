台積電加速採用再生能源 RE100目標時程提前至2040年

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台積電於15日「國際臭氧層保護日」前夕，宣布加速RE100永續進程，將原本2050年「全球營運100％使用再生能源」目標提前至2040年，並將原2030年全公司生產營運據點使用再生能源比例由40％提升至60％，加速再生能源採用比重，實踐環境永續之目標。

台積電係全球第一家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業。意味著再生能源為邁向淨零排放的重要策略。台積電透過持續簽署長期的再生能源採購合約，帶動多元的再生能源產業發展，為產業帶來更有利之投資環境，創造更大的再生能源市場。

台積電董事長暨ESG指導委員會主席劉德音博士表示：「台積公司深刻了解自身在全球半導體產業中的關鍵地位、對眾多經濟體的影響力，並深知作為企業公民所肩負著刻不容緩的永續責任。」

面對氣候變遷對環境和人類造成的衝擊，劉德音指出，身為全球領先的半導體公司，台積電將持續深化綠色管理與創新作為，攜手產業建立低碳供應鏈，透過更積極地採用再生能源，達成淨零排放目標。

在台積電強力推動之下，台廠供應鏈早已積極布局，其中創能、節能、儲能市場皆有所著墨，在風電領域如世紀鋼（9958）、永冠-KY（1589）、台船（2208）等；而太陽能也有EPC廠商及案場的投入，包括中興電（1513）、雲豹能源-創（6869）等。儲能方面更有如台達電（2308）、康舒（6282）等領導廠商的投注。

落實「ESG 政策」與「環境保護政策」，台積電以終為始，透過2025年起碳排放零成長且逐步下降，2030年碳排放回到2020年排放水準的永續藍圖，逐年檢視目標達成情形，動態調整或設定更積極的減碳路徑，以實際行動實現零碳的永續未來，在地供應鏈也將共榮共好。