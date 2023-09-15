台灣大今晚8點 正式開放iPhone 15系列預購

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台灣大哥大15日晚8時起於myfone門市、myfone網路門市，正式開放預購 iPhone 15 、 iPhone 15 Plus、 iPhone 15 Pro 、 iPhone 15 Pro Max，申辦指定專案月租1,599元、合約期48個月，iPhone 15（128GB）手機專案價0元，預購贈最高3,000元momo幣，到myfone網路門市申辦用戶額外再享1,000元momo幣加碼，等於最高送4,000元momo幣，myfone網路門市再抽市價上萬元「愛瘋大禮包」、SONY PS5等。

台灣大響應環保永續，提供「全民舊機換新機」優惠，到myfone門市回收iPhone指定機款將享高額折抵金。

另外，做公益也有機會拿iPhone 15 Pro。台灣大號召全民響應「種福電」專案，即日起至9月30日，單筆捐款滿1千元，即可抽售價36,900元的iPhone 15 Pro或售價5,990元的Google Pixel Buds Pro。台灣大「種福電」專案將幫助「財團法人華光社會福利基金會」蓋太陽能板，所發綠電躉售台電，20年將創造約980萬元售電收益，加上屋頂租金收入約48萬，愛心價值放大2倍，照顧300多位來自弱勢家庭的慢飛天使。

台灣大觀察，每年新iPhone上市，都會掀一波換機潮，並帶動舊機回收增加，去年9月iPhone 14上市到年底，累積舊換新的數量即占全年近5成5，隨著今年iPhone 15迎來全機款加入「動態島」、相機規格升級等，帶動果粉換機意願，預期今年iPhone 15舊換新將較去年同期倍數成長。為了延長手機使用生命週期，台灣大引進環保材質手機，15年來也累積手機回收約26萬支，從2022年起更推動公益計畫，募集二手手機、平板捐贈偏鄉弱勢孩童，縮短數位落差。

台灣大致力推動綠能倡議，今年8月啟動第七屆「種福電」計畫，預計群募500萬元，在受贈公益夥伴「財團法人華光社會福利基金會」所附設的「由根山居」自有屋頂，建置82.39kWp太陽能板，預計20年可發綠電近180萬度，為地球減碳991公噸，創造收益1,028萬元（包含躉售台電之綠電約980萬及屋頂租金收入約48萬），全數捐贈「華光社會福利基金會」，台灣大率先捐100萬元，更加碼承諾每完成一片太陽能板勸募，將購買等量綠電，預計配合今年「種福電」計畫加購180萬度綠電。