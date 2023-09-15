《其他電》無敵總座李圍正：輝達GPU缺貨 AI訂單看得到吃不到

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【時報記者任珮云台北報導】無敵(8201)今舉行法說會，總經理李圍正表示，今年上半年營運不如預期，尤其是在專案部分，上半年無敵稅後虧損3431萬元，EPS為-0.62元。在AI相關產品上，由於輝達GPU仍然缺貨，所以訂單看得到但無法出貨；在輝達GPU供不應求下，公司先停止接單，得供貨穩定再採取措施。此外，無敵是金山軟件（WPS）台灣獨家代理商，未來會強化兩岸台商的經營。

無敵上半年權益為5.51億元，較去年同期減少12.5%。無敵的2大營收結構為企業服務和智慧裝置，今年上半年企業服務營收占比下滑到32%，主要是受到資通訊人員異動影響；而智慧裝置的ODM/OEM營收比增加，占比增到68%。

在智慧裝置事業群的主要客戶上半年營收配置，幼教學習機占比39%，計算機占比30%，品牌占比13%，車用占比15%，其他3%。

而企業服務事業群，今年上半年整合發展服務處營收占比上升到68%，網通整合服務處也增至30%；減少較多的是資通訊雲服務處。

李圍正表示，無敵的未來策略可區分智慧裝置（SDBG)及企業服務（ESBG）。在智慧裝置（SDBG）方面，在金融計算機和教育智能機器人方面，配合客戶持續經營OEM/ODM。研發新產品及代工生產，升級32 bit計算機共用平台，及聯網智能機器人。在深耕車用電子方面，一、Parking sensor,進入CAPA市場。二、Camera(Side view,Rear View)。三、RFID把手。

至於在企業服務方面，經銷代理業務─硬體:Dell全系列產品及gpu Sever(麗臺、Supermicro)。軟體:微軟及WPS(兩岸台商）。系統整合／弱電工程方面；系統整合，聚焦AI、智慧照護、大數據相關。弱電工程，深化智慧交通及智慧監控工程等工作夥伴之合作。