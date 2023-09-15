從「基泰大直」鄰損和東星大樓倒塌 看建物瑕疵擔保責任與風險控管

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正值921地震24周年前夕，台北市中山區「基泰大直」建案，日前卻因連續壁施工強度不足，造成鄰近民宅龜裂下陷，逢甲大學土地管理學系本周四(14日)舉辦「建築物瑕疵擔保責任與風險控管機制座談會」，雲林科技大學營建工程系名譽教授蘇南表示，營造廠雖然屬於建商投資的子公司，但法律上就是兩個獨立法人，受害民眾要向建商求償不易；前內政部地政司長王靚琇也直指政府想設立建商法來管理規範，但阻力實在太大，迄今仍是空中樓閣。

蘇南以「基泰大直」為例，表示連續壁崩了，造成旁邊民房受損，按照民法這是營造廠的責任，即使今天福益營造廠就是基泰投資的，但建商和營造廠是兩個獨立法人，在這樣的風險隔離下，未來在法律攻防上基泰是起造人，也只是業主的身份，很難被追究責任 ；至於現在大家為何都要找建商，蘇南直白地說：「因為基泰有58億元，反正錢賺得多，隨便你去罵。」

逢甲大學建築系講師、同時也是設計公司經理楊斯閔，則以921地震為例表示，當年台北震度只有四級，東星大樓因結構問題造成倒塌，造成87人死亡，經過土木鑑定與法院判決，倒塌主因為宏國建設偷工減料造成。

楊斯閔表示，東星大樓因結構設計有問題，被判賠3.3億元，然而災民一毛錢都沒拿到，國賠的比例還比法人多，受災戶非常辛苦，重建之路很漫長，「這個建商目前卻還存在著，到底是好或不好的建設公司，讓大家自己去判斷」，時間一久，大家都會忘記過去的事，建議可以從司法院網站或公共工程委員會，去查看建商或負責人過去的歷史。

逢甲大學土地管理學系教授陳建元也以實務狀況說明，「東星大樓後來好像因為施工不良或者偷工減料，以前很多施工真的很隨便，現場寶特瓶垃圾都亂丟，反正混擬土倒下去就不知道，建築師有辦法一直在第一線監工嗎？營造廠對小包可否嚴格控管，建築師和真的能按圖施工，都會呈現出建案品質。」

因此，王靚琇表示，不動產交易過程中，從營造到仲介、代銷等對專業人員管理，都有管理規範，唯獨最大咖的建商卻沒有任何產業規範，不動產開發商的角色，從囤地獵地、產品規劃、工程施工，主導一切的進行，建商角色無所不在，但卻有很多一人建設公司，政府機關本來就要站在消費者的立場來處理，營建署曾經研究立法規範建商，但最後卻以一萬多家的建商，要用建商法來規範，會逼到小建商無法存在，王靚琇忍不住質問：「這是理由嗎？ 汰弱扶強，對消費者不是好的嗎？」

王靚琇舉例說，目前預售屋爭議問題多來自建商，但建商規範卻遲遲無法立法，主要就是反對力量太大。她除了呼籲適度對建商規範，從行政立法到人員懲戒，都不失為一個方法，甚至可設一個營保基金，讓消費者知道有一個保障，同時，不管建設公司大小，能讓每個從業人員都必須知道，在這個行業要服從甚麼樣的倫理和良知。