習近平會見柬埔寨總理洪馬內：歡迎洪森親王常來中國

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大陸國家主席習近平9月15日上午在北京人民大會堂，會見到中國大陸正式訪問的柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）。習近平對洪馬內就任總理後，選擇中國大陸作為第一個雙邊訪問的國家，充分體現了柬埔寨新一屆政府對鞏固和發展中柬友好的高度重視。

大陸央視新聞用戶端報導，習近平在正式會議前對洪馬內說：「你的父親洪森親王為中柬友好事業作出了歷史性貢獻，請轉達我對他的誠摯問候，歡迎他常來中國走走看看。」習近平表示，「今年春天，你陪同你父親訪華，我同他一道開啟建設高品質、高水準、高標準中柬命運共同體的新時代。你這次在金秋九月來訪，相信將是一次『收穫之旅』，推動中柬命運共同體建設走深走實。」

新華社報導，習近平指出，洪馬內就任後選擇中國大陸作為第一個進行雙邊訪問的國家，充分體現了柬埔寨新一屆政府對鞏固和發展中柬友好的高度重視。中國大陸和柬埔寨是鐵桿朋友。建交65年來，雙方始終高度互信、平等相待、互利雙贏，始終堅定支持對方維護國家主權、安全、發展利益，這是中柬命運共同體的核心要義。今年，雙方開啟建設高品質、高水準、高標準中柬命運共同體的新時代。中方願同柬方一道，推動中柬命運共同體建設走深走實，攜手打造構建人類命運共同體的典範。

習近平強調，中方堅定支持柬埔寨探索符合本國國情的發展道路，願同柬方保持經常性戰略溝通，深化治國理政經驗交流。雙方要發揮好政府間協調委員會機製作用，落實好新版中柬命運共同體行動計畫，充實中柬「鑽石六邊」合作架構，共建「工業發展走廊」和「魚米走廊」，推動有關重點合作事項早日落地見效。中方願同柬方常態化開展執法安全合作，持續打擊網路賭博、電信詐騙等跨境犯罪。雙方要繼續辦好「中柬友好年」系列活動，擴大兩國青年、地方、教育、旅遊、醫療衛生等領域合作，讓中柬友好為兩國人民帶來更多福祉。

習近平指出，不論國際和地區形勢如何變化，中國大陸始終是柬埔寨最可信賴的朋友、最為堅定的依靠。中方願同柬方並肩攜手，共同維護國際公平正義，維護廣大發展中國家正當權益。

洪馬內表示，他把中國大陸作為首個正式出訪的國家，就是為了體現柬新一屆政府將繼續堅定奉行對華友好政策，將柬中鐵桿友誼進一步發揚光大。柬方恪守一中原則，堅定支持中方維護自身核心利益，支持習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。

柬方感謝中方長期以來為柬經濟社會發展提供的大力支持和幫助，願同中方落實兩國領導人達成的重要共識，深化共建「一帶一路」合作，在「鑽石六邊」架構下推動兩國工業、農業、投資、人文等領域合作進一步發展，打造柬中命運共同體，更好造福兩國人民。柬方願與中方在地區和國際事務中密切配合，把柬中關係推向新高度。