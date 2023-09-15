環島之星15周年優惠多！ 加15元升房型、抽超萌迪士尼好禮和住宿券

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人氣觀光列車「環島之星」邁入第15週年，今年初結合迪士尼100週年打造有新裝主題的「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」吸引粉絲朝聖，為歡慶15週年，即日起至9月25日推出一系列優惠，列車套票最低75折起，套裝行程每人現折1500元，還有加15元享房型升等、送晚餐等好康，且下單不限金額就有機會獲得迪士尼萌禮，若參加「卡牌心理測驗」活動還可免費參加抽獎，最大獎有5星飯店住宿券。

2008年起正式啟航的「環島之星」觀光列車顛覆火車只是移動交通工具的印象，規劃豐富好玩的車廂設施、舒適位席空間及各式餐飲活動服務，讓旅客從一上車玩到下車，全台停靠21個站點，提供豐富行、自由行、一日遊、環島遊、列車套票等豐富行程選項，營運至今5000多個日子，天天繞台灣一圈，累積下來的里程數相當於繞地球120圈，可說是最長跑的觀光列車。

歡慶「環島之星」15週年，易遊網祭出限定優惠，眾多行程商品不僅可享每人現省1500元折扣，單筆消費滿1萬5千元，結帳輸入折扣碼「dream1500」，還可再減1500元，享有折上加折的雙重優惠。 推薦行程包含「嘉義佐登妮絲城堡+紅色波波草 ．台南俗女村2天」每人6490元起，「港都高雄．果貿社區+美濃彩繪紙傘+旗津渡輪3天」每人7550元起，「台東．知本老爺度假+多良公車亭/天空之鏡/太麻里2天」，以及「環島遊．台南美食饗宴+台東太麻里 3天」每人1萬2950元起。

喜歡自主暢遊的旅客，車票加住宿一次打包的自由行商品，不只有優惠價，加15元再享超值好康，「台中長榮桂冠酒店自由行2天」每人2980元起，免3千輕鬆入住五星級飯店，加15元再享房型升等；「捷絲旅台南十鼓館自由行2天」體驗網美打卡飯店，加15元同樣享升等，每人4250元起；「南投日月潭大淶閣輕鬆2天」贈日月潭水陸空好行套票，加15元升等湖景客房，盡賞日月潭湖光山色，每人4400元起。

「高雄漢來大飯店自由行2天」每人5500元起即可享受5星假期，加15元爽吃漢來海港自助餐廳下午茶；「台東立麗大酒店自由行2天(南部出發)」直接享房型升等，加15元再贈飯店晚餐，每人4590元起；「台東自由行3天」自選台東住宿2晚，加15元贈租機車48小時，每人6690元起。「環島之星」列車套票則祭出揪團優惠，指定區段平日出發，6人同遊享75折優惠；全區段不限平假日出發，4人同遊享8折優惠，每人最低552元起。

此外，環島之星夢想號的全新週邊商品亦於週年慶期間同步開賣，包含有7款造型的「史迪奇系列迴力車盲盒」，以列車粉嫩炫彩的主色調為靈感，打造「環島之星夢想號」專屬限定色的史迪奇迴力車，每盒189元。另外還有以迪士尼人氣角色設計的「環島之星夢想號 列車造型明信片」，共有米奇米妮、唐老鴨、奇奇蒂蒂、小美人魚4款圖案，每張65元。

週年慶活動期間，凡下單不限金額，就可抽大同迪士尼酷米奇好朋友系列6人份電子鍋、大同迪士尼米奇米妮系列11人份電鍋、舊振南迪士尼公主&米奇系列雙囍禮盒、Mad Beauty迪士尼系列美妝保養品；若參加「卡牌心理測驗」，測驗自己在別人眼中是怎麼樣的旅伴，也能免費抽獎，禮品選項包含「環島之星列車套票」、「知本老爺酒店」住宿券、「日暉國際渡假村台東池上」住宿券、Mad Beauty迪士尼系列美妝保養品等。