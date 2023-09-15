『 桃園高爾夫俱樂部•悅華大酒店』 43年度「菁英齊聚 桃悅朋趣」悅華盃錦標賽圓滿閉幕

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位於桃園市龍潭與大溪兩區交界的桃園高爾夫俱樂部，日前盛大舉辦43年度「菁英齊聚 桃悅朋趣」悅華盃錦標賽，今年共有446位會員球友參賽，以總桿成績選出三十二強，角逐本年度球王寶座。最後由表現出色的許志民以六十六桿，低於標準杆六桿，拿下競技組總桿冠軍！

比賽當天天氣晴朗是打球的好日子，步入桃園高爾夫俱樂部，立即感受到濃濃的比賽氣氛。經過激烈競爭，最後由許志民勇奪競技組總桿冠軍；李明德以七十六桿拿下競賽組總桿冠軍。

本次「菁英齊聚 桃悅朋趣」悅華盃錦標賽獎項豐富，一桿進洞獎包含：天成飯店集團旗下瑞穗天合國際觀光酒店、台北天成大飯店、台北花園大酒店、朋趣共四館，分別提供三個短洞現金各廿萬元共六十萬、Lexus UX 200菁英版、福祐Ford Focus Wagon、銘勁MG HS PHEV1.5汽車、YAMAHA EMF電動機車…等，獎項超澎湃！

悅華盃錦標賽的重頭戲頒獎晚宴，由天成飯店集團董事長張茂松代表球場向全場的貴賓致意，感謝會員、貴賓們的參與，讓球場蓬蓽生輝。也向此次贊助比賽的贊助商們，表示最誠摯的謝意，期待未來悅華盃錦標賽的活動更上層樓愈辦愈好。席間亦準備美饌佳餚，搭配豐富幸運抽獎品，現場氣氛歡樂，熱鬧至極。

天成飯店集團旗下桃園高爾夫俱樂部•悅華大酒店，擁有三區27洞國際標準之高爾夫球場，其中東區第一洞756碼，標準桿六桿，為全台灣最長球道；秉持不斷追求進步與提昇服務品質的理念，持續進行果嶺品質改善、球場區內景觀美化，以及加強球道排水、草皮品質提升等工作，廣受球友好評，未來將持續提供球友更優質舒適的擊球環境。

而緊鄰桃園高爾夫球場的悅華大酒店，則是設有76間舒適客房及中西薈萃多元化餐飲服務，挑高6米寬敞無柱的多功能宴會廳、獨立完善可量身打造會議空間。並規劃適合全客群的休閒環境，包含：VR高爾夫體驗、迷你高爾夫、法式滾球及趣味推桿體驗，打造綠野賽車與兒童超跑俱樂部場域，乘風坐駕的操作樂趣。戶外童樂園設有戲水池、夢幻旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯等遊樂設施，夜間登場的星空電影院靜謐觀賞精選電影，沉浸故事氛圍，滿足不同族群的度假需求。透過飯店主題體驗，結合專業高爾夫球場域，成為怡然輕鬆的度假首選。相關資訊可查詢桃園高爾夫俱樂部•悅華大酒店官方網站(www.tygc.com.tw)。