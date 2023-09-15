氣象署澄清 改制後並無預報員砍薪3,000元

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對於15日媒體報導指出，氣象局改制氣象署後，預報員薪水恐怕先會被砍3,000元，導致出現出走潮，氣象署於晚間澄清，將依新組織單位名稱建議修訂公務人員專業加給表，並無薪水先砍3,000元疑義。

氣象署強調，媒體報導完全不是事實。改制氣象署後，所屬氣象預報中心、地震測報中心等機構適用公務人員專業加給標準，因屬於原機構改制，依相關規定均可繼續適用原公務人員專業加給標準，因此預報員現行薪資並未受任何影響，目前也仍然繼續依現行待遇標準發放薪資，並無薪水先砍3,000元的情況。