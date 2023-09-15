19家銀行推進優質金融服務　開創繁榮新時代

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2023卓越銀行評比日前於台北寒舍艾美酒店盛大舉辦頒獎典禮。當日出席嘉賓特邀行政院副院長鄭文燦、金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆、立法委員吳琪銘及卓越雜誌發行人林定芃。今年卓越雜誌共評選出19家銀行，期勉各家銀行，持續提升服務品質，讓銀行界永續經營及創造產業價值。

金融產業是人民的生活命脈，金融科技發展更是社會進步的最重要驅動力。近年全球環境瞬變，在金融市場更具挑戰的情況下，台灣銀行業表現卻相對突出，據金管會公布最新統計，今（2023）年上半年包含銀行、證券期貨投信、保險業在內的金融三業，稅前盈餘合計達3,748億元。其中，銀行業獲利2,691億元、年成長30%；獲利更持續改寫史上的同期新高，且與去年全年獲利相比，也已經達到62%，成長動能亮眼。

卓越雜誌首先肯定各家獲獎銀行業在競爭激烈的評比下脫穎而出，如今全球金融動盪，面對高通膨及升息的挑戰，銀行業的表現確實令人刮目相看，並充分展現台灣銀行業是有活力及能力的護國神山。

銀行業的亮眼表現也與政府政策有相當大的關連，現今政府對金融業的開放與支持，讓銀行業展現出更大的優勢及差異化經營。如今我們身處金融科技的時代，金融科技是運用科技服務到傳統銀行無法服務到的普羅大眾，是為普惠金融。林定芃補充道，創新技術有四個面向「ABCD」，A：AI（人工智慧）、B：Blockchain（區塊鏈）、C：Cloud（雲端）、D：Data（數據），只要掌握這四大面向，未來就能掌握金融科技的最大商機。

最後也特別感謝政府給予金融業良好的金融政策、立法院在經濟政策等相關法條上的大力支持、金管會的監督與指導，更感謝每位銀行業中的佼佼者，讓台灣的金融環境以及金融服務快速發展，並保護消費者權益、確保系統安全、實現永續發展等目標。

行政院副院長鄭文燦表示，卓越銀行評比內容相當多元，包括：品牌形象、財富管理、永續發展、數位金融、新南向等各項指標，也肯定獲獎銀行的努力。如今資安、詐騙、洗錢是民眾與政府相當重視的議題，鄭文燦特別指出，去年銀行阻詐約8000件，金額超過新台幣42億元；今年1月到6月臨櫃阻詐約有5,050件，阻詐金額高達33億7,800萬元，這也代表著銀行端阻詐成功。在此也感謝各位金融業的全面配合，讓台灣的金融環境更加友善開放。

而新的金融開發更是必然之路，鄭文燦表示，目前國人在個人財務管理方面，不乏購買外幣商品的客群，而匯率會有波動，利差收益也非長期一致，也期許金融業能提供更多商品選項，提供金融更完善的體制。

金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆表示，非常榮幸代表金管會參與此次頒獎典禮，首先感謝行政院副院長為金融業的支持提供相當大的助力，在政府指導之下也讓金融業大步邁進。

去年全球主要央行大幅升息，產生外溢效應導致國際金融情勢緊縮，但台灣銀行業者表現仍相當不錯。截止至今年7月，銀行業獲利達到320多億，繳出漂亮的成績單，蔡福隆也特別提醒，雖金融業看似一帆風順，但也要小心暗礁，目前全球金融市場變化莫測，仍需時刻戰戰兢兢如履薄冰。

最後蔡福隆最後強調，卓越並不只是創新，更需具備「誠信文化」、「善盡社會責任」、「韌性」，卓越永遠都是我們追尋目標，期望各位金融業者能共勉之。

卓越雜誌委託「世新大學民意調查研究中心」進行「2023卓越銀行評比」網路調查，本次調查針對全國22縣市20歲以上一般民眾，透過網路調查收集資料，就國內39家本國公、民營銀行以及31間外國及中國大陸地區銀行在台分行分為金控類、非金控類、外商三大項進行認知評比。期望透過詳實的網路調查，以呈現台灣銀行業特色，協助大眾認識優質的銀行團隊，今年金融業正式擺脫疫情影響，且各項業務表現穩健，共19家本國及外商銀行獲得最高殊榮。卓越雜誌多年來舉辦銀行、證券、投信投顧、保險等相關評比，獲獎的皆是實力堅強且業績表現有目共睹的績優公司，希望得獎名單能成為讀者選擇銀行的參考素材。

「2023卓越銀行評比」得獎名單如下──

【金控銀行類】：國泰世華銀行（最佳品牌形象獎）、台新銀行 （最佳財富管理獎/最佳多元產品獎）、永豐銀行（最佳綠色金融成就獎/最佳創新信託服務獎/最佳客戶滿意獎）、新光銀行 （最佳社會共融獎/最佳客戶推薦獎）、合作金庫商業銀行 （最佳ESG永續獎/最佳中小企業服務獎）、臺灣銀行 （最佳服務品質獎/最佳永續經營獎）、兆豐銀行（最佳公平待客獎/最佳外匯交易獎/最佳理專團隊獎）、第一銀行 （最佳信託金融獎/最佳新南向貢獻獎）。

【非金控銀行類】：遠東銀行 （最佳品牌形象獎/最佳財富管理獎/最佳綠色金融成就獎）、彰化銀行（最佳中小企業服務獎/最佳客戶推薦獎）、台中銀行（最佳社會共融獎/最佳永續經營獎）、上海商銀（最佳服務品質獎）、土地銀行（最佳ESG永續獎）、臺灣企銀（最佳數位金融服務獎）、王道銀行（最佳網路銀行獎）。

【外商銀行類】：星展銀行 （最佳品牌形象獎/最佳永續經營獎）、滙豐銀行（最佳財富管理獎/最佳私人銀行獎）、花旗銀行（最佳企業金融獎/最佳ESG永續獎）、渣打銀行（最佳數位金融服務獎/最佳理專團隊獎/最佳客戶推薦獎）。