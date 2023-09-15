前往主要內容
工商時報LOGO

中市府稽查某蛋商倉儲竟是民宅 疑涉登錄不實

  • 中時即時 潘虹恩
台中市食品藥物安全處掌握某進口商有多處倉儲，其中1處位於南屯區，15日稽查發現現場為民宅而非蛋倉，疑涉倉儲地點登錄不實違反《食安法》。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）
台中市食品藥物安全處掌握某進口商有多處倉儲，其中1處位於南屯區，15日稽查發現現場為民宅而非蛋倉，疑涉倉儲地點登錄不實違反《食安法》。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

進口蛋食安爭議不斷，中市府日前向農業部索取進口蛋流向遭拒，與其他地方政府合作展開稽查。台中市食品藥物安全處掌握某進口商有多處倉儲，其中1處位於南屯區，15日稽查發現現場為民宅而非蛋倉，疑涉倉儲地點登錄不實違反《食安法》，將移請源頭桃園市衛生局處辦。

台中市長盧秀燕15日上午才在議會指出，衛生局根據中央畜產會發布的新聞資料發現，台中市1家進口蛋商倉儲在北部，今日市府請託台北市政府進行稽查。另也查到桃園1家進口蛋商的倉儲在中部，今天市府也會替桃園市府前往稽查，地方政府的專案稽查持續且密切合作中。

台中市食安處人員15日下午前往稽查，發現該地址實際為1處民宅，是某國際事業公司登記地址，實際的倉儲卻位於中部其他縣市。食安處表示，該進口商業者疑似倉儲地點登錄不實，涉違反《食安法》第8條規定，可裁處3萬到300萬的罰鍰，後續將移請源頭桃園市政府衛生局處辦。

台中市食安處指出，中市府依據中央畜產會於9月初公布的蛋品進口商資料，結合查詢食藥署的食品藥物業者登錄平台（下稱非登不可），進一步掌握某進口商有多處倉儲，其中1處位於南屯區。

台中市政府再次呼籲，進口商及流向資訊不透明，地方稽查把關不只事倍功半，也徒增人民對於蛋品食安的疑慮及恐慌，中央有關單位應該迅速釐清，並提供給地方政府相關資訊，台中市會以最迅速負責的態度來稽查把關，讓市民安心。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00929爆出28.8萬張天量 外資大砍逾5萬張

  2. AI股人走茶涼？廣達林百里：兩族群再旺10年

  3. 不存股也能爽吃高股息ETF豆腐？專家：這4檔等著被買爆

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。