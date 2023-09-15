桃園這能做「溫度的手作戒指」！她23歲創業傳承金工熱情

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桃園為鼓勵在地青年職人發展，每年定期推出職人輔導計畫，近期更搭上世客博的「串客派對」市集，金工類型手作職人陳妤瑄成為第1期文創駐村的職人。她23歲創立個人工作室，主打手作戒指體驗，廣受年輕人喜愛，創業邁入第4年，她熱情不減直呼「只想做金工！」。

座落於南崁藝術村內的「小倉庫zoukoo」是創辦人陳妤瑄（裁裁）於2020年創立的個人工作室。有別於坊間情侶戒指多為大量機器製作，小倉庫zoukoo的手作戒指強調自己動手做，從線材的選擇、形狀塑形、文字敲刻等，都由體驗者親手完成，更主打桃園首間婚戒DIY，還可以客製化鑲鑽，讓戒指變得更有意義。

陳妤瑄表示，大學期間就讀工業設計，不過工業設計較為理性及死板，大學3年級時於課堂中接觸到金工，考量自己是比較感性的人，但若純粹做藝術又過於浪漫、不現實，因此選擇金工作為目標，既可以很務實的配戴和販售，製作過程中又可以充滿溫度與故事。

陳妤瑄坦言，首次創業就碰上疫情最嚴峻的時候，直呼「錢真的用燒的」，最淒慘的時候1個月的營業額僅約5000多元，但經過疫情的考驗也讓自己更堅定志向。她也分享，做金工多數遇到的顧客都是閨蜜、摯友、家人及情侶，每天上班都被正面的情感環繞，歡迎有興趣的民眾可以一起來體驗製作客製化戒指。

青年局長侯佳齡指出，桃園為培育更多青年築夢，於2019年起推出職人輔導計畫，雖非直接補助經費給職人，但提供職人們課程補助、商業媒合、行銷推廣、職人交流及創業輔導等協助，舉例來說，市府會替職人們媒合業者開課，便可以有講師費及材料費等收入，抑或是替職人增加媒體曝光度等。

陳妤瑄另補充，小倉庫zoukoo常態提供完整的手作戒指體驗課程，從成型、敲打、焊接到敲字，1次僅接待1至2組客人，以2至4人小班教學為主，另也提供企業團體活動合作，體驗時間約2小時，詳情請上「小倉庫zoukoo」官方網站及Instagram粉絲專頁查詢預約。