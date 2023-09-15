《半導體》十銓推2款記憶卡 滿足多元應用需求

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【時報記者葉時安台北報導】全球記憶體技術品牌廠十銓(4967)周五發表旗下創作者品牌所推出的T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC與TEAMGROUP PRO+ SDXC二款記憶卡，提供消費者流暢讀寫速度與多元容量選擇，全方位滿足日常與專業儲存需求，二款全新記憶卡為多元使用需求提出解決方案。前者全球首波預計將自10月起於北美區Amazon及國內上市；後者預計將自9月中起於北美區Amazon上市。

T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC記憶卡專為創意揮灑的創作者族群規畫設計，搭載「S.M.A.R.T.」軟體，可前往十銓官網下載專用軟體使用。公司深入研究及了解創作者的使用情境，於設備使用記憶卡完畢後，習慣會在電腦上再做相關的編輯及產出，特別設計於電腦上一鍵開啟「S.M.A.R.T.」軟體就能立即監測記憶卡的健康狀態，透過快閃記憶體損耗偵測技術妥善監控記憶卡產品健康狀態，預防勝於資料救援；T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC記憶卡符合UHS速度等級U3、影片速度等級V30與應用程式效能等級A2規格，搭配專業讀卡機可達160MB/s與150MB/s的讀寫速度及具備最大1TB之容量，支援4K Ultra HD及1080p Full HD影像拍攝與相片連拍，無論是支援運動相機、空拍機，亦或捕捉人物、靜物與風景細節，其卓越性能支援創作者上山下海完成各種創作。

TEAMGROUP PRO+ SDXC記憶卡為超規格記憶卡，符合UHS速度等級U3和影片速度等級V30，搭配專業讀卡機讀寫效能可超過一般UHS-I標準，提升60%高達至160 MB/s與120 MB/s，支援4K Ultra HD及1080p Full HD影像拍攝與相片連拍，完成精緻人像拍攝與夜景捕捉，適合用於多數的數位單眼相機與攝影機，且提供多種容量選擇為128GB至1TB，超大儲存空間得以滿足用戶各式使用需求。

T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC及TEAMGROUP PRO+ SDXC兩款記憶卡皆具有終身保固亦通過嚴格測試與檢驗，具有防水、防塵、防震、防靜電、防X光設計，T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC記憶卡更是通過耐高低溫設計。