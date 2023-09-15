人民幣存款餘額 連13月下滑

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中央銀行15日發布8月銀行人民幣存款餘額，在美元高利吸金效應下，當月銀行人民幣存款餘額持續探底，單月大減119.88億元（以下金額單位均為人民幣）或7.38％，降至1,505.41億元，已連續13個月呈現下滑，並創下2013年11月以來、近十年多來最低水準。

央行指出，8月外匯指定銀行（DBU）月減64.69億元或5.07％至1,210.75億元，其中，法人戶已連15個月下降、個人戶已連30個月減少。至於8月國際金融業務分行（OBU）同步月減55.19億元或15.78％至294.66億元。

銀行主管表示，市場預期美國聯準會（Fed）9月不會升息，但後續保留最後升息空間，利差因素促使美元續強，短期內人民幣存款餘額預料持續探底。

根據央行統計，國銀人民幣業務自2018年起逐年衰退，去年底人民幣存款已跌破2,000億元大關，且近期在美元高利優勢下，人民幣存款餘額已連續13月下降，8月再降至1,505.41億元，創下近十年新低水準，9月很可能直接跌破1,500億元。

銀行主管也說，個人戶投資理財考量，美元利率吸金優勢，散戶持續「逐利率而居」，減持人民幣存款下，整體下降趨勢仍未看到反轉；至於法人戶方面，近期主因支付三角貿易貨款，將人民幣存款轉兌為新台幣，造成餘額大減。

觀察目前銀行各天期人民幣存款利率，最高各為1個月期永豐銀行3.05％、3個月期為陽信銀行1.9％、6個月期為永豐銀2.2％、9個月期為土地銀行1.35％、一年期為陽信銀2.2％，但1個月及6個月天期最高利率有條件限制，並非所有存款適用此利率。至於中銀台北轉存款利率各天期全面上升，1個月期利率升為3.4％、3個月期3.2％，6個月期2.9％、9個月期及一年期同為2.7％。

另，8月匯款總額單月大增671.29億元或38.26％，達2425.64億元，回到過去2,000億元以上正常水準。央行官員表示，DBU帳戶匯款下降，主因法人戶三角貿易貨款增加，加上國內資金調度需求也同步上揚，而OBU帳戶匯款上升，則因法人戶從DBU匯入OBU帳戶後、再匯往大陸，就使整體匯款總額增加。