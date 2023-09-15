這檔ETF定期定額戶數 單月增逾1.1萬居冠

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8月ETF定期定額排行資料出爐！根據台灣證交所最新統計，今年8月國泰永續高股息ETF投資戶數再新增11,065戶，單月增加數續居全台ETF之冠，定期定額總戶數攀升至近20萬戶，顯示偏向定期定額的穩定型投資人，多數都青睞國泰永續高股息ETF！

國泰投信指出，近來高股息ETF市場競爭激烈，以全台投資人數來說，國泰永續高股息ETF的受益人仍遙遙領先第二名近20萬人，定期定額戶數也屢屢創高。它除了是最多人投資的高股息ETF外，同時也是全台規模最大的ESG主題基金，並且也是國內規模100億以上的大型高股息ETF中，唯一同時考量ESG理念者。

國泰投信指出，若每月定期定額投入5,000元於國泰永續高股息ETF，三年後投資報酬率可達34.08％，換言之，投資本金會從18萬元成長至逾24萬元。

根據證交所最新數據，共有8檔ESG基金於證交所掛牌，資產規模合計新台幣2,780億元，其中逾76％為國泰永續高股息ETF貢獻，可見國泰永續高股息ETF確實提高了ESG、永續投資理念在台灣的能見度。同時讓投資人了解，在享有穩健配息時也能為環境盡一份心力，透過投資的力量，督促企業永續經營。因為認同國泰永續高股息ETF的ESG選股理念，9月11日國泰永續高股息ETF股價於季線附近整理時，投資人紛紛加碼買進，帶動成交量較前一日暴增近5倍。

但國泰永續高股息ETF經理人游日傑也提醒：「除了ESG之外，投資人更應留意低碳轉型的未來趨勢！」台灣預計於2050年達成淨零排放，而「低碳轉型」就是政府積極推動的策略，透過能源轉型、產業轉型、生活轉型等面向，降低溫室氣體排放，由此可見，未來20餘年「轉型」趨勢必不可免。若以投資角度關注低碳議題，真正的核心關鍵也是「轉型」，因為各產業積極減碳轉型的好公司，才能提供最大的價值創造，而非以單一碳指標就排除特定產業。

國泰台灣領袖50 ETF追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，兼具「市值代表性」與「低碳轉型分數篩選」，挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的。游日傑表示，除了藉由投資高股息型的00878挺永續理念外，也可透過市值型的00922，布局各行業的低碳轉型領先者，一舉囊括價值股和成長股，添加投資組合成長性，也才不會錯過未來20年的台股企業轉型商機。