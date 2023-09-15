休閒園區與冷凍水產業進駐 將軍漁港多元轉型吸引投資觀光

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漁業人口老化，將軍漁港近年推動漁港多元轉型，打造觀光漁港，隨著魚市直銷中心人氣漸漲，港區內有業者成立休閒園區，推動食魚教育，未來遊客能在園區內體驗烤蚵、串蚵殼、作手工魚丸等食魚教育樂趣。

台灣年輕人甚少投入漁業，將軍漁港近年面臨轉型，許多漁船改為觀光用途，載送遊客到澎湖南方四島遊玩，或提供釣客船釣，蔚為新興行業。

台南市漁港及近海管理所近年積極輔導將軍港多元轉型，除了有觀光魚市直銷中心、3D彩繪村，連年舉辦將軍吼音樂節動輒吸引數萬人潮，附近的馬沙溝海水域場、扇形鹽田、鎮海將軍廟和迎光角祕境步道串聯起觀光產業。

將軍港近年觀光人氣飆漲，吸引廠商進駐投資，漁港今年5月有業者成立「蚵連郎」休閒園區，推廣剝蝦殼、串蚵殼、烤蚵、手作魚丸等食魚教育，提供電動單車暢遊漁村，另有業者「船老大」收購海釣愛好者的漁獲，經過去鱗、去鰓、去內肚後作成冷凍海產品，方便遊客帶回家直接料理。

馬沙溝觀光休閒協會理事長陳啟宗表示，休閒園區、冷凍海產店家成立，串聯將軍區地方產業、自然生態與文化地景、史蹟等資源，延長遊客駐足時間，期待將軍港保有傳統漁業機能，又能成功發展海洋觀光產業。

台南市漁港及近海管理所所長周瓈朝表示，將軍漁港近年推出許多活動，觀光人潮成長，廠商投資意願提升，政府樂見將軍漁港多元化發展，與民間共創雙贏。