《產業》科科科技第4季送件上市 再獲4000萬美元資金挹注

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【時報記者莊丙農台北報導】科科科技（KKCompany Technologies）今日宣布獲得中華電信(2412)、趨勢科技與國內重量級集團企業Pre-IPO輪4,000萬美元資金挹注，這是繼日本第二大電信公司KDDI、新加坡政府主權基金GIC、宏達電(2498)後，再度吸引策略投資者加入科科科技股東陣容。此投資將加速科科科技在「國際業務版圖、產品應用發展、科技人才發展」等三大面向的推動。

科科科技打造全球第一個合法音樂串流平台（KKBOX），旗下包含KKBOX、BlendVision、Going Cloud等自有產品品牌。中華電信長期以來與科科科技擁有密切的合作關係。中華電信認可科科科技在台灣、日本及東南亞等國際市場實力，並持續看好該集團在「多媒體串流、數位雲端、AI 應用」的技術前景。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信16年前即看好音樂發展，投資願境網訊（KKBOX Taiwan，科科科技集團重要子公司），共同深耕台灣串流音樂市場。近年來合作KKBOX風雲榜及音樂展演的5G創新服務，包括異地共演、全息投影、5G SA邊緣運算及VR演唱會等。中華電信仍看好科科科技集團在5G創新應用的高成長動能，以及在雲端與AI應用領域的發展，將持續深化與科科科技的商業夥伴關係。

科科科技董事長暨執行長王獻堂表示，公司計畫在今年第4季遞件申請在台上市，在上市前最新一輪的資金募集，可以邀請包括中華電信、趨勢科技與國內重量級集團企業在內的投資者共襄盛舉，相信彼此在業務方面一定可以有更多的合作，讓台灣軟體科技實力走出國際。