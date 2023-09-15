臺中十大伴手禮報名起跑 工策會攜手業者再創消費熱潮

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「2024第15屆臺中市十大伴手禮」票選活動今(15)日起開放店家網路報名，至10月20日截止，臺中市工商發展投資策進會今於臺灣大道市政大樓惠中樓1樓舉辦報名起跑記者會，邀請在地優質伴手禮店家踴躍參與。

工策會總幹事黃于珊表示，臺中市十大伴手禮走過15屆歷史，不僅見證臺中伴手禮業日益蓬勃壯大，更成為全臺伴手禮產業最具指標性的官方選拔。工策會廣納業者意見，不斷優化活動辦法，期以達到活動最大效益，因此上屆25家喜獲十大伴手禮的廠商，高達14家是第一次參賽即獲獎的最佳新人。

黃于珊說，去年活動同時有多家業者以蛋黃酥參賽，引發「蛋黃酥熱潮」，期許今年看見業者再端出新創意，引領下一波風潮。為鼓勵舊雨新知店家報名參加，本屆除了「十大伴手禮首獎」、「金口碑獎」、「評審團大獎」獎項涵蓋食品類、非食品文創類外，更增設「特賞好禮獎」，將飲品、甜點、鹹食、農特產分門別類，增加業者獲獎機會，希望業者皆有收獲，更能提升品牌知名度，以利品牌宣傳行銷。

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良表示，臺中長久以來被稱為「糕餅之鄉」，不僅大品牌頗負盛名，新創個體戶百家爭鳴，運用當地食材在中秋檔期異軍突起，顯示產業的蓬勃發展。

臺中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財表示，臺中伴手禮的根基為糕餅，希望大家中秋檔期踴躍採購臺中美味的月餅。

臺中市好禮協會理事長鄭人豪表示，好禮協會成員皆為十大伴手禮嚴選的「臺中好禮標章」店家，歡迎業者踴躍報名參加十大伴手禮，促進業者間的交流、共同成長。

臺中商圈觀光文化產業聯會理事長張聖明說，臺中市十大伴手禮產品年年創新、年年皆以不同型態出現，得獎商品樣樣富新意，已成為海內外消費者認明臺中伴手禮的金字招牌。

工策會指出，歡迎臺中在地伴手禮店家報名參賽，活動全程免報名費，期間工策會更將辦理短影音行銷課程、一日市集活動，業者參與選拔可獲得學習交流、行銷展售機會，千萬別錯過！只要符合「商業登記或公司登記設籍於臺中市」即可報名參加，工策會預計11月2日於臺中市政府場地辦理專家評選會，經過產官學界評審嚴密遴選，公布這屆入圍百大好禮名單，進而辦理民眾票選。

網路報名與活動詳情請見「臺中市十大伴手禮」官網( http://www.top10gifts.com.tw/ )。

工策會表示，市府精彩活動一檔接一檔，9月中旬十大伴手禮票選活動起跑、9/18國慶焰火試放，緊接著中秋檔期、2023臺中國際踩舞嘉年華、112國慶焰火在臺中、10月下旬臺中購物節即將展開，臺中拚經濟火力不斷，邀請伴手禮店家踴躍報名參加票選並加入購物節特約店家，也歡迎民眾購買支持在地優質好禮。