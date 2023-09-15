亞旭電腦桃園廠要關閉？ 勞動局查訪、公司回應了

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華碩電腦子公司亞旭電腦公司外傳計畫要將桃園廠搬至越南，數月前便動作頻頻，鼓勵廠內移工面試其他公司等。對此桃園市勞動局今前往亞旭電腦訪視，公司回應並無關閉桃園廠、資遣員工的計畫。

勞動局勞資關係科長張哲航表示，針對華碩電腦關係企業工會及亞旭電腦企業工會的控訴，今天派員前往亞旭電腦公司訪視，不過該公司回應並無關廠、資遣員工的計畫，已提醒如有任何人力調整務必遵守勞動基準法及大量解僱勞工保護法等規定，對於企業工會所提出的團體協商，也需依據團體協約法的規定和工會協商。

張哲航說，有關移工部分，勞動局於8月接獲亞旭電腦外籍移工反映公司未依照契約，每月再要求外籍移工多支付宿舍水電費用。經介入瞭解發現，亞旭電腦是因其宿舍搬遷，水電費收費標準有調整，已要求該公司應先協調取得共識，不得違反契約擅自調整收取水電費，也不能影響外籍移工住宿環境，至於離職外籍移工是否遭收不當收取水電費用，還有待進一步調查釐清。

張哲航另提及，9月8日受理亞旭電腦公司企業工會申請勞資調解，訴求公司給付加班費、確保工會成員工作權、負擔移工宿舍電費、仲介服務費及海外媒合工作支出等費用，勞動局將會盡速召開勞資爭議調解會議，協助勞資雙方達成共識，確保勞工權益。

張哲航也呼籲各事業單位，未來若有大量解僱情事，務必依據大量解僱勞工保護法第4條及第5條規定，於解僱勞工60日前應將解僱計畫書陳報主管機關及相關單位及人員並公告揭示，且應即本於勞資自治精神進行協商，事業單位如另有違反大量解僱勞工保護法或勞動法令情形，將依法裁罰，以維護勞工權益。