台中大里登革熱加1！ 6旬婦確診無流行地區旅遊史

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台中大里區1名60多歲女性是登革熱確定個案的擴大疫調接觸者，經評估風險採檢確診本土登革熱，台中市政府衛生局14日夜間接獲疾病管制署通知後，已通知該女居住地的大里區公所持續加強社區孳生源清除及擴大防治。

衛生局說明，衛生單位執行登革熱確定個案居住地周邊居民健康追蹤及擴大疫調時，發現該案曾於8月底間出現症狀，經衛生單位採檢後確診為登革熱。

疫調發現，該個案潛伏期間無登革熱流行地區旅遊史，多於居住地活動，8月31日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛症狀，經就醫未改善，9月5至醫院就醫後收治住院，市府團隊針對個案於潛伏期及病毒血症期的活動地皆已執行防治，後續亦將持續加強防治。

衛生局長曾梓展說明，依據疾病管制署統計資料至15日，台中市共有29例境外移入及15例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，至15日已有6例本土登革熱個案監測期滿；本土個案及本次大里區社區群聚疫情皆將持續監測至10月10日。

衛生局表示，市府防疫團隊針對境外移入或本土個案的居住地、活動地，皆積極協力執行登革熱病媒蚊孳生源清除及化學防治工作。針對本土個案化學防治範圍，以個案住家半徑50公尺執行每戶的戶內噴藥化學防治，戶外半徑200公尺噴藥化學防治為原則，並同步視疫情需要增加防治次數及擴大防治範圍，請民眾主動配合，避免社區本土登革熱疫情擴大。

另，積水0.5公分即可能孳生病媒蚊幼蟲孑孓，請民眾一起來「趕盡殺孑」，主動加強居家環境「巡」、「倒」、「清」、「刷」；如經查獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5000元罰鍰，若拒絕、規避或妨礙防治工作情形，最高可處30萬元罰鍰。