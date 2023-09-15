中小企業傳承 安永：永續數位雙軸轉型

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面對全球ESG永續轉型以及綠色供應鏈衝擊來襲，中小企業面臨ESG應如何因應挑戰？安永聯合會計師事務所受經濟部中小企業處與中華民國全國中小企業總會邀請，於傳承講座上分享中小企業在永續轉型該如何踏出穩健的第一步，以及面對ESG的新課題上，以永續與數位進行雙軸轉型，抓住趨勢浪潮。

安永聯合會計師事務所ESG策略與永續發展諮詢服務執行副總經理林群堯分享，當前企業因應氣候變遷的壓力日漸增加，碳管理策略已是必修課，可先透過啟動碳盤查，再執行節能減碳來降低碳風險與成本。未來企業營運的思維，由過去被動式採取短期因應，轉變為主動規劃長期的ESG願景與策略，並整合企業內部資源與計畫以達成最大綜效。

在國際淨零碳排趨勢下，國際企業攜手供應鏈的夥伴共同實踐永續，永續供應鏈的價值更是創造企業成長及累積無形資產的關鍵。永續供應鏈須先導入企業內部解決方案，由企業的營運及永續相關部門為中心推動，並與外部供應商合作如導入永續採購機制、導入ISO 14067產品碳足跡。

林群堯指出，企業應思考將永續ESG結合數位以進行雙軌轉型，利用數位系統提升管理效率、增加資訊透明度，以長期策略面對CBAM、氣候變遷因應法等國內外永續法規。

至於中小企業如何開啟永續的第一步？林群堯建議企業可以結合ESG與營運管理，優化如風險管理、營運與成本管理、加強供應鏈管理、優化企業營運體質等多面向的管理績效，同時達成ESG指標要求，從治理、財務、環境、供應鏈奠定企業永續發展根基，並及早因應綠色貿易壁壘，加速產業低碳轉型。