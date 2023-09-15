政府提供修繕及保險等補助 包租代管租屋更安全

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租屋族尋找適合的租屋處所，除租金的考量外，居住在安全合宜的房屋也相當重要。營建署表示，社會住宅包租代管第4期計畫延續住宅修繕補貼申請，政府補助最高1萬元出租房屋每年修繕費用及3,500元居家安全相關保險費，加上每次3,000元的租屋公證費補助，提升出租房屋價值、保障房客租賃安全。

社會住宅包租代管計畫自106年底開辦，迄112年已經執行至第4期計畫，由中央全額補助地方政府或中央行政法人國家住宅及都市更新中心，委託租賃業者包租代管民間房屋作為社會住宅，媒合房客入住，截至今年8月31日止，累計已媒合8萬79戶，有效契約為5萬8,954戶。

營建署指出房東在出租房屋常面臨到租賃事務繁瑣與管理房屋耗費時間、高齡房東管理屋況不易、出租房屋距離房東住所遙遠的難題，即所謂「管不好、管不了、管不到」的房東三不難題，讓包租代管業者來協助處理，體貼房東安心出租、房客放心入住。

營建署表示，房東透過包租代管專業管理，可以輕鬆收租，還享有政府提供三費補助（修繕費、居家安全相關保險費及公證費），及房屋稅、地價稅減徵和每月租金收入免稅額度最高1萬5,000元的三稅減徵優惠，提升整體住宅安全及房屋價值。房客經由包租代管承租適合且安全的房屋，並且由業者協助申請租金補貼，減輕租屋族的壓力。