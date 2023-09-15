叫號進度查詢系統再停擺 北市資訊局：下周一恢復正常

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北市府公文系統12日發生故障，使各單位無法處理公文及民眾市長陳情分案，今早「叫號進度查詢系統」再度故障，讓民進黨台北市議員鍾佩玲要求資訊局改善。資訊局回應，因整合各區公所跟戶政事務所叫號機系統，昨日暫停系統使用，預計下周一恢復運作。

台北市政府「愛台北市政雲服務」架設叫號進度查詢系統，先前發生停擺一周情形，鍾佩玲昨指出，叫號系統15日早上再度故障，且市府公文系統12日也發生故障，一直到隔天中午都沒有修好，讓各單位無法處理公文，連最簡單的民眾市長陳情分案也無法進行，不禁要問「資訊局怎麼了？」

她說明，前市府強力推動E化，使資訊局「便民服務資訊系統維運、功能擴增及推動」經費從2019年6700萬元，提升至2023年9000萬元，可是市府系統問題太多，資訊局必須成立專屬客服，每年花費上千萬接聽、紀錄個別單位「報修與操作諮詢」，批資訊局不積極解決問題，反而成立客服專線因應，實在是本末倒置。

鍾佩玲也舉例，公文系統2018年上線至今，卻與市府最常使用的「電子請購暨核銷系統」，一起名列市府各系統的「報修與操作諮詢」的前3名，不禁質疑系統到底是在提升還降低各機關行政效能？

鍾要求，資訊局必須針對系統出包的原因及處理狀況提出說明，另為敦促達到「市府E化提升市府效率」目標，也要求資訊局針對今年度客服專線接獲各類案件數量進行統計分析，以提出提升系統品質的精進作為。

資訊局解釋，公文系統12日發生異常原因是硬體設備異常，緊急修復後已恢復正常運作，另外為了要整合各區公所跟戶政事務所的叫號機系統，昨日進行設備切換、暫停系統使用，不是系統出現故障，預計下周一恢復運作。

資訊局表示，客服專線受理案件多數是操作諮詢，局方每月會檢視諮詢案件，並回饋給系統作為精進參考，近年持續整合各機關原有平台，使系統維運負擔及風險變高，未來會持續努力達到更高服務水準。