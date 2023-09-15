2024年度居家趨勢色出爐！ 「瑰蜜粉」Ｘ大同電鍋 時尚問世

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居家色彩與生活緊密相連，影響空間氛圍。塗料品牌Dulux得利的全球美學中心創意總監Heleen Van Gent帶領各地設計、美學、社會觀察專家們共同探討並研究後，從得利2079種電腦調色中選定「瑰蜜粉」做為2024年度趨勢色，並將主題訂為「你的甜蜜歸屬」，並從柔和淺淡的「瑰蜜粉」延伸創作出3組配色靈感，讓居家空間更有質感，首先運用的是大同電鍋，10人份限量瑰蜜粉電鍋預料將成為搶手夯品。

Dulux得利塗料提供高品質乳膠漆、水泥漆、防水漆及壁癌處理，在顏色開發上也下功夫。瑰蜜粉靈感來自羽毛和晚雲，可讓居家展現更細緻、柔和的美感，並增加空間的歸屬感帶來正面能量。瑰蜜粉除了可做為獨立色調外，也非常適合做為其他色彩組合的基礎顏色，在不同的燈光下呈現出不同的色調，為空間帶來溫暖柔和感。由「瑰蜜粉」所延伸的3組配色，包括「溫暖相擁色盤」、「悠然愜意色盤」和「喜悅生機色盤」。

「溫暖相擁色盤」- 瑰蜜粉搭配大地色系： 快節奏的生活步調中，大地色系可為空間帶來踏實與親切感。選用大地色與瑰蜜粉做出漸層效果的牆面，可創造出獨一無二的溫暖風格。

「悠然愜意色盤」 – 瑰蜜粉搭配自然色系： 忙碌生活中，當我們需要一個可以暫時放鬆下來、理清思緒的地方。象徵森林和海洋的藍色和綠色可以帶來平靜、清晰的感覺。瑰蜜粉結合清新的大自然色可以為空間帶來寧靜、煥新的感受。

「喜悅生機色盤」- 瑰蜜粉搭配黃褐色系： 當生活充滿挑戰時，我們希望能有一個激發積極與活力的空間。喜悅生機色盤運用粉嫩色彩帶給空間更多的現代感及正面能量。

除居家空間外，2024年度趨勢色「瑰蜜粉」首度與大同電鍋推出10人份限量瑰蜜粉電鍋，限量上市，以柔和淡粉色調為廚房增添幸福感。得利與大同跨界合作的瑰蜜粉電鍋預計10月中正式開賣，於大同官方購物網e同購、MOMO購物網、PChome、Yahoo購物中心、東森購物同步販售。