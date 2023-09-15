保經唯一！富士達獲「亞太傑出企業獎」兩項大獎

由亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦的「2023年亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards）」今日於台北寒舍艾美酒店舉辦頒獎典禮，富士達保經首次參加評選，就以傑出的企業體質及品牌形象，榮獲「卓越企業管理獎」及「優異勵志品牌獎」雙料殊榮，為台灣保經業奪得雙獎的首例。

富士達保經董事長廖學茂表示，富士達保經對內貫徹「數位創新」、「深化專業」、「以人為本」三大核心策略，在競爭的大環境中不斷突破、持續成長，於2023上半年締造75％的業績成長率的優異表現。對外則跳脫一般的保險銷售模式，我們以「不只懂保險，我們更懂你」的理念出發，扮演客戶與保險公司之間的最佳橋樑，運用專業與溫暖的服務提供最合適的保險方案。感謝所有內外勤同仁的付出及客戶的支持，榮獲「卓越企業管理獎」及「優異勵志品牌獎」雙項大獎，即為對富士達保經實踐保險價值與品牌形象的肯定。

富士達保經在「數位創新」方面，獨家開發業界最好用的智能秘書「富士達AI機器人」系統，將行政作業、保單規劃及銷售、教育訓練等數位化，讓同仁都能透過雲端完成一切事務，大幅提升時間效率。在「深化專業」方面，則領先業界推出「五大學院、三大研究所」教育訓練機制，從財稅領域到法律實務，透過聘請業界名師教學講解，強化全體同仁專業能力。而「以人為本」更是富士達保經最重視的方面，多年來致力於打造適合業務同仁安身立命、事業永續的平台，創造共好、共榮的職場環境，提供全方位的後勤支援以及優渥的競賽獎勵，讓大家在富士達保經都能得到最好的發展。

面對動盪的金融環境挑戰，富士達保經仍以「朋友」的角度，陪伴在客戶身邊，撐起安全的保護傘，實現保險價值。優良的企業體質，讓富士達保經每年屢獲各大獎項肯定，從2023年元月至九月總計已獲得十項指標性大獎，包含九度榮獲「國家品牌玉山獎」、十度榮獲「保險信望愛獎」、六度榮獲「華人公益金傳獎」，更三度榮獲卓越保險評比「最佳保險經紀人獎」、二度榮獲「國家品牌玉山獎－全國首獎」的保經公司；更於2023年保經業唯一首度榮獲「華人第一品牌獎」等殊榮。