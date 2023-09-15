南投縣農會攜手弘科大團隊 推「梅好時刻」搶攻秋節伴手禮市場

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搶攻秋節伴手禮市場，南投縣農會攜手弘光科技大學研發團隊產學合作，共同研發南投青梅加工品，15日搶先在中秋節前發表「梅好時刻」新產品，邀請大家中秋團圓之際「一口梅一口茶」，過一個最健康的中秋節！

縣農會總幹事曾明瑞說，南投縣盛產青梅，這次推出的梅子新品「梅好時刻」，包括梅子一口酥、梅子千層棒與梅子雪花派，酸中帶甜「就像戀愛的滋味」，尤其梅子鹼性的特質剛好中和人體酸性體質，對身體健康也很好，所以團隊特別在中秋節前推出，就是要大家賞月之際共享「梅好時刻」，過一個最健康的中秋節！

曾明瑞說，南投縣是全國青梅第2大產區，一年加工青梅超過500公噸，如何提升與創造梅農的經濟效益與收益是該農會近年最大的課題，所以去年起就跟弘科大研發團隊合作，經過不斷的研發與試驗終於研發出健康又好吃的梅醬相關製品，未來也將研發更多梅子加工產品，讓愛梅一族可以有更多選擇。

除了推出縣農會與弘科大合作研發的梅子伴手禮「梅好時刻」，曾明瑞也不忘提醒大家「全國最好喝的茶就在南投！」他說，不管是大禹嶺高山茶與精選限量的星級青心烏龍茶種系列產品，南投縣農會都提供最優質且價格最優惠的茶葉禮盒，尤其今年將茶葉禮盒包裝精緻化，另外還有南投知名的意麵禮盒，今年「中秋送禮選南投縣農會好品，絕對不會讓送禮人漏氣啦！」

曾明瑞指出，中秋節是國人傳統的團圓節慶，為了迎接中秋節到來，該農會也特別推出「好禮三重送」活動，只要選購縣農會產品包括「滿仟送佰」、「滿額好禮加價購」、以及「中秋幸運摸彩」活動，9月29日到10月1日只要消費滿1000元就能參加，每日限前20名。

南投縣農會發表「梅好時刻」新產品，縣議員游顥與林儒暘都到場參加，並親嚐梅子千層酥等梅產品好滋味，兩人都肯定縣農會與弘科大產學合作的好成果，也期盼雙方可以研發更多更棒的產品行銷南投農特產品，為農民帶來更好的收益。