台南登革熱逼近7000例 強化防疫力道發6千瓶殺蟲劑

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台南本土登革熱確診病例數逼近7000例大關，今天新增279例，累計病例6952例。面對疫情持續蔓延，近2周均採取大區塊化學防治，光這2天在安南區10個高風險里就完成近5000戶化噴，因應群聚案大幅增加，在人力、物力有限下，市府將於熱區確診戶及周圍九宮格發放殺蟲劑，鼓勵家戶及時使用，提高防疫成效。

台南今天新增279例，分別為安南區59例，東區57例，永康區45例，南區39例，北區30例，中西區20例，歸仁區及安平區各7例，仁德區6例，新化區3例，關廟區及安平區各2例，安定區、佳里區、善化區及龍崎區各1例。

台南市長黃偉哲主持流行疫情指揮中心一級會議，決定由市府帶頭做起，擴大執行既有周六、日的「防疫清潔日」，他下令各局處全體總動員共同防疫，安排各局處首長帶隊督導認養區域，全力進行孳清。他說，近日天氣趨於穩定，雨後孳清很重要，尤其這2周是防疫關鍵期，必須趁雨歇，全體總動員落實孳清。

此外，會中也決議緊急採購殺蟲劑發給熱區確診家戶使用，呼籲民眾自主防疫。環保局長許仁澤指出，用意是盼能強化防疫力道，昨已緊急採購6000多瓶，今天已發給安南區、東區、中西區、南區、北區與永康區公所，由公所發給確診家戶及周圍九宮格家戶，每戶1罐。

衛生局強調，目前登革熱防治除了靠防疫人員化噴、孳清外，根本之道是把蚊子消滅，化噴效果是當下有用，但如果有漏網之蚊未被殺死，民眾也能噴藥滅蚊，在家如看到蚊子就趕快殺死，即可避免帶病毒的成蚊繼續叮咬人。

黃偉哲強調，「滅蚊沒有假期、蚊子不會放假」，台南市政府從7月5日將流行疫情指揮中心提升一級開設，每周2次召集市府各機關單位、國軍、國營事業及專家學者共同會商，全面整合市府資源，共同對抗登革熱。

黃偉哲說，孳清是登革熱唯一有效預防方法，這項工作不能單靠政府機關，必須大家一起參與，根本之道就是消滅蚊子，呼籲家戶確實做好巡倒清刷的孳清工作，疫情期間市府將加強環境稽查，請民眾務必配合進行環境清理及噴消作業執行，如經查獲登革熱孳生源，將依廢棄物清理法及傳染病防治法裁處開罰。