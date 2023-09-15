Shopify應用程式商店  OwlPay最新上架金流服務

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區塊鏈技術業者奧丁丁集團15日宣布，旗下奧丁丁支付（OwlPay）正式上架 Shopify 應用程式商店，提供全球Shopify商家一鍵同步訂單及供應商資訊至OwlPay平台，並可依產品金額比例計算付款予供應商的金額等功能。

OwlPay全球銷售副總郭姿吟表示，對業務規模持續拓展的 Shopify 商家而言，「如何迅速付款予全球供應商是一大難題」，OwlPay的一站式金流整合服務提供法幣、穩定幣、數位企業卡等多元跨境支付管道，商家可依付款需求設定對應支付形式。就企業成本來看，支付OwlPay的手續費每筆跨境交易最低6美元起，有別以往銀行之間電匯交易的30美元手續費支出，可望大幅降低跨國匯款交易成本。

奧丁丁集團商務長王剛和分享OwlPay下一步發展規劃。他表示，將陸續開發第三方支付、付款連結等更多功能，並持續與各國金融機構洽談合作，於符合各國法規情況下，提供更全面的全球企業金流收付款服務，接下來預計將OwlPay推廣至日本、歐盟等地，甚至拓展至銀行基礎建設較不發達的非洲、印度等地區。

英國市場研究機構 Juniper Research 指出，全球B2B 跨境交易總額將於2024年底突破40兆美元。奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，隨著全球跨境交易規模持續擴大，看好OwlPay服務的全球市場潛能，近年陸續完成專業法遵團隊籌組、完整AML架構建立、美國金融監管執照申請，以多元支付管道提供各國企業進行更快速、更實惠的跨境付款，成為全球政府機關、金融機構與企業用戶最信賴的合作夥伴。