台灣銀行業拜會美國紐約州金融服務署

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銀行公會9月12日及9月13日第四度在美國紐約舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」，在美設有據點的國銀均熱烈參與，圓滿閉幕後，緊接著於9月14日上午，銀行公會代理理事長呂桔誠偕同金管會銀行局副局長童政彰、兆豐銀行董事長雷仲達、彰化銀行董事長凌忠嫄、金融研訓院董事長蘇建榮及其他國銀法遵長共16人共同拜會美國紐約州金融服務署(NYDFS)署長Adrienne A. Harris及相關高層監理官。

雙方就整體金融業有關建立法令遵循、資訊安全、形塑文化等議題的因應情形深入交流，對國銀積極與美國金融監理機關合作，以及強化當地法令遵循，具有正面效益。

呂桔誠表示，為因應金融環境的急速變遷與國際金融監理強度日益增強，因此自2017年起，銀行公會積極赴各國際金融重鎮舉辦海外法遵研討會及「會員集體自律機制會議」，包括紐約、洛杉磯、倫敦、香港、東京、雪梨等地，期能增加台灣銀行業者對於各國當地金融法令規範的理解，特別是國銀高度布局的美國市場，更是銀行公會推動強化海外法遵的重點地區，透過多次赴紐約當地舉辦海外法遵論壇，以及拜會美國金融監理機關請益溝通，相信必能促進臺美雙方金融交流成果，藉以強化國銀法遵意識。