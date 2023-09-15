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總統蒞臨台翔亞航主題館 亞航MIT中大型無人機去紅供應鏈

  • 工商時報 黃全興
蔡總統特別蒞臨台翔亞航主題館聽取盧天麟董事長簡報並合影，盧天麟董事長(左一起)、國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄、總統府秘書長林佳龍、蔡英文總統、貿協董事長黃志芳、經濟部次長林全能、碳基董事長林振義等。圖／碳基提供
蔡總統特別蒞臨台翔亞航主題館聽取盧天麟董事長簡報並合影，盧天麟董事長(左一起)、國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄、總統府秘書長林佳龍、蔡英文總統、貿協董事長黃志芳、經濟部次長林全能、碳基董事長林振義等。圖／碳基提供

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蔡英文總統於15日在總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄及國防部長邱國正等人陪同下，蒞臨「2023年台北國際航太暨國防工業展」，了解國防科技及MIT無人機產業最新發展成果，並來到台翔亞航主題館展區表達對參展廠商的關懷之意，由盧天麟董事長親自接待及簡報。

亞洲航空董事長盧天麟親向蔡總統簡報了本次台翔亞航主題館的重要參展內容。盧天麟表示，本次亞航所展示的無人機AA 001（小銳鳶）是MIT成果的展現，具有卓越性能，能在四千公尺的高度飛行，航程可達兩百公里，具有更寬廣的導控距離和搜索雷達功能，可偵測臺灣海面甚至對岸領海的情況，具有出色的作戰半徑和航程性能。

盧天麟董事長強調，這次展示的AA 001（小銳鳶）無人機的製造和技術，主要來自台灣本土廠商，包括天空科技的外型設計、碳基科技的機體複材、雷達發射器由台翔航太投資的凌威航太科技提供，電力光學/紅外線（EO/IR）系統則由英國和日本廠商提供，會場同步展示由康馥科技和碳基科技共同開發的地面導控站。幾乎所有技術都來自MIT，完全響應國家去紅供應鏈的發展策略。

亞洲航空積極與國內外知名企業合作，建構MIT無人機產業鏈，攜手無人機複材「隱形冠軍」碳基科技，除了搶攻國內軍用軍規的無人機市場，同時也將力拼商用無人機外銷。

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