iPhone 15開賣 第一銀祭分期零利率 再抽11,111元刷卡金

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iPhone 15重磅登場，引發「果粉」暴動，第一銀行也搶搭這場3C年度盛事，祭出刷卡購機享分期零利率，再抽11,111元刷卡金。

使用第一銀行信用卡在五大電信、神腦國際、STUDIO A、德誼數位、傑昇通信、地標網通或肯驛國際等通路都享分期0利率方案，且單筆分期滿16,000元贈300元、滿30,000元贈600元，滿50,000元贈1,200元及滿80,000元贈2,000元，換算回饋率最高有2.5％。特別推薦9月底前至STUDIO A加碼滿額贈活動，單筆滿100,000元，合計最高享3,800元回饋，不管到電信門市或3C通路購機通通有優惠。

iPhone 15系列正式開賣，高價位成為小資族的負擔，透過信用卡分期功能讓果粉手握新機，還能享受回饋。此外，第一銀行也觀察到2022年電信類高單價消費族群集中在4字頭年齡層，占比高達74％，顯示經濟穩定的青壯客群更願意買較高價的手機來犒賞自己。

除上述優惠外，第一銀行卡友使用「特店分期(即結帳時告知店家欲使用分期)」，除享分期0利率外，再加碼「分分樂滿額抽」活動，12月31日前卡友使用特店分期，單筆滿3,000元，筆筆再抽最高11,111元刷卡金。