LINE Pay今年以來交易量成長逾5成

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行動支付LINE Pay積極推動無現金生活，近期連續兩天舉辦代理商年會，以「數位轉型」、「有感行銷」兩大主題分享營運策略並表揚績優代理商。LINE Pay洞察用戶需求提供便利優惠的行動支付，並透過多樣化行銷資源及大數據精準推播，助攻各類型商戶在數位轉型中提升業績拓展商機，帶動用戶最愛的LINE POINTS去年使用量年成長超過18％，LINE Pay今年以來交易量成長超過5成。

LINE Pay目前全台支付據點突破48萬處，超過1,100萬的用戶可以在流行服飾、電商網購、美妝保健、數位3C、休閒旅遊、茶飲餐廳等線上及線下日常生活多元消費場景使用，LINE Pay統計，累計今年1～8月的交易量已較去年同期成長超過5成。

LINE Pay表示，拓展支付據點提供用戶便利支付的同時，更以「數位轉型」、「有感行銷」兩大策略幫助商戶掌握商機，提供功能、技術、行銷資源的各種協助。觀察發現，近年以美妝藥妝、流行服飾、營養保健、網購食品、3C商品等產業最擅長運用LINE Pay的大數據精準分析行銷工具吸客，創造超過5成的用戶每1～2個月就會回購的高消費頻率，其中又以流行服飾及3C商品消費動能最高。同時，包括電動汽機車、寵物、命理開運、串流影音平台、禮贈品平台等創新產業也開始善用數位行銷工具與行動支付拓展商機。

廣受臺灣用戶喜愛的LINE POINTS是商戶圈粉關鍵之一，因其具有一點等於一元的折抵特性，回饋方式多元，付款時可同時折抵且折抵無上限，更能在全台超過48萬處商店中使用。2022年，LINE POINTS發行量年成長超過15％，LINE POINTS使用量年成長亦達18％，超過1200萬的用戶數持有LINE POINTS。

LINE Pay行銷資源提供商戶可透過三大自動化方式提供LINE POINTS回饋，包括消費即獲點數回饋，抽紅包賺LINE POINTS，或是發送優惠券交易時有感折抵。此外，今年更推出全新行銷活動「LINE Pay頻次任務牆」，鼓勵消費者持續回購以完成任務獲得點數獎勵。同時，商戶也可以運用大數據分析，將優惠活動精準推播予LINE Pay用戶。

在商戶數位轉型及精準行銷的過程中，通路代理商及媒體代理商更扮演關鍵角色，透過創新的銷售與行銷策略，引導商戶在各層面中精準掌握消費者需求進而提升業績，LINE Pay亦在本次年會中表揚績優代理商。

今年獲獎的通路代理商包括「SHOPLINE商線科技」運用創新的銷售策略力助更多線上商戶加入LINE Pay，「iCHEF資廚管理顧問」提供創新及專業的商業模式成為眾多餐飲商店的優先選擇，「TrendLab創科系統」積極提供商店營運維護及行銷活動活化商戶。

獲獎媒體代理商包括「星傳媒體」、「安布思沛」、「傑思．愛德威」，均善用LINE Pay資源成功幫助商戶提升業績或增加新客戶。3C品牌「三星線上商城」今年2月S23新機上市，推出點數回饋及紅包抽獎活動，不僅於開賣當天即抽完千個紅包，更帶動活動期間業績成長超過1.45倍。知名保健品牌「白蘭氏」，今年5月母親節活動透過消費贈LINE POINTS及官方帳號精準推播宣傳，成功創造大曝光及高聲量效果，交易業績成長超過1.3倍。在電商表現亮眼的保健品牌「達摩本草」於今年3月女王節祭出LINE POINTS回饋，成功在眾多現金折扣中脫穎而出，提高造訪率，更創造出85％的來訪新客數交出漂亮業績。

LINE Pay表示，在台深耕邁入第9年，始終致力為用戶提供便捷優惠的行動支付、持續為商戶創造商機，隨著用戶數與支付據點持續增加，LINE Pay也將持續優化各項服務與行銷工具，讓各類型商戶都可以透過LINE Pay觸及潛在消費者，用戶也能持續享受有感回饋。