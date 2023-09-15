宏致電子獲「APEA亞太傑出企業」雙殊榮

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由亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦的第 17 屆「2023 年亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards APEA）」15 日登場，不單宏致電子（3605）榮獲「卓越企業管理獎（Corporate ExcellenceAward）」的肯定，董事長袁万丁也同時獲頒「卓越企業領袖獎（Master Entrepreneur Award）」之殊榮。

宏致電子即將邁入27周年，年營收早已突破百億規模，近年來更專注於提升創新研發技術量能、加速新產品開發及整合優化生產製程，為客戶提供整合性優質服務與高品質產品，深獲評審團肯定，在眾多表現出色的企業與領袖中脫穎而出，囊括「卓越企業管理獎」與「卓越企業領袖獎」。為展現深耕台灣的決心，該公司持續擴大在台投資規模，中壢過嶺廠區研發總部大樓預計 2024 年底可完工啟用，並持續培養優秀在地人才與研發技術團隊，朝成為連接產業領導品牌的目標邁進。

宏致電子表示，今年首度參獎，即榮獲雙大獎殊榮，這是對公司經營成果的肯定，更是宏致追求創新與「宏大致遠」的證明。未來將持續精益求精，善盡企業社會責任與投入ESG永續發展，努力不懈擦亮宏致品牌，與客戶雙贏共榮。