北士科「銷售密碼」首度曝光！未來6年將有16棟住宅完工

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被視為台北市最後一塊處女地，複製內科、南軟成功經驗而迅速茁壯的北投士林科技園區，最新的「銷售密碼」，今（15）日首度曝光！去年2月至2023年年中，軟橋段至少推出約300多億元的住宅新案，未來6年，將陸續有16棟住宅大樓會陸續完工，園區雛形呼之欲出，不過由於預售階段平均銷售率高達75％以上，每坪站穩100萬元以上三位數，總價7千萬元以內產品幾乎都順銷，因此未來6年完工高峰期間新成屋將以7千萬元以上豪宅掛帥，相對的7千萬元以內產品正在絕版中，相對稀缺。

北士科園區向來被視為台北市最後一塊完整的大型重劃區，挾著交通建設、重大建設和公共投資、民間企業紛紛到位的競爭優勢，吸引眾多建商紛紛插旗，不論住宅市場、商辦市場，都被視為兵家必爭之地，房市表現更是穩健；儘管從去年就不斷有政策打房、央行升息、經濟景氣面臨衰退等因素影響房市，但北士科的交易量，仍穩步去化。

據家居建設15日的最新市調資料顯示，從去年2月至2023年9月以來，北士科園區的軟橋段，陸續有不少一線建商和知名開發商，推出預售住宅案，包括：「華固文臨」、「家居璽玉」、「國泰雍萃」、「柏鴻君臨」、「宏普陽明」、「樸園璞開石」、「安居安曼」、「達麗天蒔」等，保守估計推案量至少超過300億元。

家居建設總經理室特助周堅華表示，估計自2024年至2029年的未來6年，將陸續有16棟會陸續完工，整個園區開發迅速到位，雛形也呼之欲出，就銷售率表現來說，從去年初到現在推出的預售案，在預售階段的平均銷售率，都高達75％以上，每坪站穩100萬元以上三位數，客戶認同度高，而且總價7千萬元以內產品幾乎都順銷，平均銷售率達75％。

周堅華分析，至於總價7千萬元以上、或景觀不夠優的戶別，是卡住銷售速度的主要產品，面臨賣不動的窘境。

隨著單價逐漸提高，推案坪數也越來越小，即使基本換屋55坪搭配2個車位，也超過7千萬貸款限制，入主北士科高階產品門檻愈來愈高。

周堅華表示，目前營建成本居高不下，比以往已上漲5成，建商惜售心態濃厚，為預防成本波動風險，不少建商紛紛保留部分戶別、先建後售，待成屋階段再依實際成本定出合理售價，因此現階段要找到總價7千萬元以內的自住型產品，已愈來愈少，此時進駐，是進可攻退可守的最佳時點。

周堅華表示，可以推估的是，未來6年完工高峰期間的新成屋，將會以7千萬元以上豪宅掛帥，相對的7千萬元以內產品正在絕版中，相對稀缺。

目前區內總價7千萬元以內中大坪數個案，屈指可數，預售幾乎就全數滿席收藏，未來成屋市場勢必以7千萬以上大坪數掛帥，「家居安曼」以文林北路樹海首排，50／57坪規劃，加上家居天母在地品牌優勢，成為換屋菁英家庭最佳首選。

家居建設表示，目前「家居安曼」已售約6成，約40多戶，據實價登錄資訊顯示，已揭露成交戶數有27戶，每坪最高成交價達127.04萬元。

周堅華指出，由於均數均質，因此已購客戶也相對均質，目前大多來自天母、士林、北投、大安、信義等區，全部都是以自然人名義購買，沒有以私法人名義購置；由於產品規畫的細膩，已購客戶當中「幾乎都是有小孩的年輕家庭，而且幾乎都是50歲以下！這是家居建設創辦以來，平均年齡最年輕的一個開發案，主要是客戶高度青睞「家居安曼」的公設。

北士科軟橋段以文林北路為首，銜接天母國際生活圈與士林藝文科技展館加上關渡平原大休閒綠塊，融合天母生活圈及士林便利性，納入科技產業已成北區核心樞紐，文林北路62米綠蔭棟距及千米廊帶，成為足以媲美台北市仁愛路的北區新富聚落。

如今，北士科穩穩站上每坪百萬單價，已被客戶接受認同，區域指標個案中小坪數銷售去化順利，餘屋皆為7千萬元以上中大坪數，爾後入主北士科門檻將愈來愈高，必須準備更高自備款，轉手大坪數也成為市場弱勢。

再者，原物料人工成本愈來愈高漲，業者營造成本漲幅甚至高達50％的情況下，業者惜售心態已現，不願銷售速度賣太快，怕未來無法因應應成本變數，慢慢賣才能即時平衡成本高漲風險。

對於客戶而言，進駐北士科以7千萬以下產品自住置產皆宜，同時也是進可攻退可守的最佳佈局策略。因此，以50坪及57坪定位7千萬總價以下的「家居安曼」，才能在市場一枝獨秀，成為菁英家庭收藏新寵。

實價登錄資訊顯示，北士科每坪行情幾乎都站上100萬元，且是區域最低門檻；高階品牌產品單價，更是輕鬆越過120萬元，儼然已是士林天母區域房價新標準。

家居建設是天母在地精耕的精品品牌，過去30年，每一件作品皆是天母高端客指名收藏。家居不以量取勝，而以質精深獲客戶肯定。堅持專心做好每一件事，專注蓋好房子，不做迎合市場定位，採均質化定位，為社區創造恆久價值。

家居建設於「家居安曼」新案中，打造獨創的8x16運動會館，並規畫5米挑高，全齡化綜合多功能運動會館，在家可打匹克球賽，派對歡聚親子休憩共享；落瀑水景峇里島池畔吧台，獨享城市慢活情調；23米浮島花園泳池，媲美安曼飯店風格的Urban Resort生活方式。

家居建設表示，在建築工藝上家居同樣精益求精，「家居安曼」做到0.28G耐震地標56組住友制震壁結構深入地下48.8米，更是北區唯一申請四枚耐震標章的建築業者。耐震標章係內政部參照日本「中間檢查」、日本「品確法」特別監造與國內之「結構外審」等相關制度，察證要件包含「耐震設計品質(含規劃設計能力」與「現場施工品質」兩項審查授與耐震標章，也是難度最高的認證標準。

「家居安曼」更啟動高層建築制震革命，加裝56組住友制震壁，達到降低建築物搖

晃度、進而提升耐震安全性、機能性以居住上的舒適性。

家居建設指出，「家居安曼」的貼心工法更走在時代前端，堅持做到雙層樓板，不僅半夜不易被樓上鄰居用水吵醒，漏水也可以自宅自行維修。貼心防水處理，集合式存水彎，能更有系統的管理排水防異味，因應住戶未來家庭人口變化放大或合併房間都更具彈性，自由訂製未來家庭人口生活型態的改變。就連看不見的隔音墊攸關寧靜居家品質，家居一舉超越法規標準，給客戶更高的生活品質。

家居建設指出，「家居安曼」禮聘新銳建築團隊，打造國際級飯店的家，引領都會休閒居風潮，建築詩人李文勝以輕巧化解量體，透過簡約層次，交疊運律在自然與都市之間；馬來西亞誠品書店及豪宅地標光雕肯緒照明林世秉，以星光點點鑲嵌建築靈魂；三二行館景觀設計巨匠陳志宏，以綠意涵養生命，城心再現自然，演繹一步一場景的生活場域；空間新銳拾集設計為公設空間創造的不只美感形式，而在於創造感受。頂尖設計團隊一致到位，雕琢北士科珍稀卓絕的完美之作。