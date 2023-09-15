亞航與碳基共組MIT國家隊

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航太業整合供應鏈，來打國際盃。碳基董事長林振義15日表示，公司一直以來是中科院大型無人機的專業製造組裝廠商，品質唯一榮獲金質獎的肯定。亞航與碳基共組台灣製（MIT）國家隊，開發全系列解決方案，整合供應鏈來打國際盃，將軍用商規的中大型無人機行銷全世界。

亞洲航空攜手碳基科技、天空科技、美商SNC等知名企業，及亞航轉投資一系列企業如安捷飛航訓練中心(APEX)、凌威航太科技、互宇向量AEGIVERSE，組成MIT無人機聯盟，搶攻國內軍用軍規的無人機市場，同時力拚商用無人機外銷。

總統蔡英文15日在總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄，及國防部長邱國正等人陪同下，參觀「2023年台北國際航太暨國防工業展」，視察國防科技及MIT無人機產業最新的發展成果。

蔡總統來到台翔亞航展區，了解產業發展，亞洲航空董事長盧天麟，說明台灣無人機的發展情況，政府與民間合作的契機與需求。

盧天麟表示，今年台翔亞航展示的無人機AA 001（小銳鳶）具有卓越性能，可在四千公尺的高度飛行，航程達兩百公里，具有更寬廣的導控距離和搜索雷達功能，可偵測台灣海面、甚至對岸領海的情況，具有出色的作戰半徑和航程性能，大獲總統與貴賓團肯定！

總統府秘書長林佳龍參訪亞航與碳基的展區，對於亞航攜手生態系夥伴組建台灣製（MIT）無人機國家隊，予以高度肯定。林佳龍表示，亞航與碳基是很好的搭配，實力堅強、互補性很高，也期待未來在商用無人機應用，雙方能夠帶領台灣走出國際。