「2023臺北生技獎」得獎名單揭曉

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「2023臺北生技獎」今(9/15)由臺北市蔣萬安市長親自揭曉「創新技術獎」、「國際躍進獎」、「技轉合作獎」及「跨域卓越獎」四大獎項得主，共計20家績優生技企業與學研機構獲獎，頒發總獎金600萬元。

蔣萬安市長致詞表示，臺北市有8大醫學中心、全台90%創投機構據點及85%金融總部設立據點，完善的基礎建設與產業聚落環境，為生技產業落地發展最佳選擇；市府亦相當支持生技產業發展，持續投注資金補助、人才引進、市場拓展、土地空間等資源，期許成為生技產業最佳夥伴!

蔣市長說，2023臺北生技獎邁入第20周年，透過技術、財務、創投與智財法律等專業領域委員及審慎嚴謹的評比機制，至今吸引1,500件績優生技產品技術參賽，並有超過250件標的獲得肯定，得獎企業的優異表現，也讓「臺北生技獎」在生技界獲得「生技奧斯卡」之美名，為國內頂尖生技企業爭相角逐的競賽，更成為生技產業打造企業形象、提升國際知名度的絕佳平台。

2023臺北生技獎四大獎項共頒發製藥、醫材、應用生技領域20件生技企業暨學研單位績優技術產品，得獎內容展現生技產業豐沛的創新能量外，多項技術更展現臺灣生技從醫療、生活守護民眾的用心，其中金獎企業單位獲獎標的，更展現出台灣生醫技術結合AI人工智慧及精進精準醫療檢測的產業脈動。

標靶音波刀結合磁振影像 實現更精準安全的無創熱消融治療

振磬科技公司研發之「振磬標靶音波刀」具有創新專利的弧形結構，可快速安裝於現有磁振造影(MRI)床台，以結合磁振影像精準分辨病灶及高風險區域，再透過弧形結構內的上置式聚焦超音波陣列探頭及水袋，除集中超音波束產生高溫，讓病患無須開刀，採熱消融方式，達到目標病灶軟組織萎縮變小，減輕或減緩相對應症狀，水袋並可降低超音波因界面空隙或氣泡釋出熱能燒灼患者皮膚的風險，提高治療安全性，目前已獲TFDA核准為第三級醫材許可證，並在大林慈濟、花蓮慈濟、亞東等醫院提供子宮肌瘤及子宮腺肌瘤治療服務，未來將加速研究開發如癌症骨轉移和胰臟癌等新的臨床適應症，提供醫師更廣的醫療路徑，創新整合技術獲得「創新技術獎」金獎。

台灣品牌導入不孕症自動化檢測市場 全球52國行銷成果亮眼

專注生殖領域的邦睿生技，是2016成立的體外診斷醫材新創企業，在全球高齡化、少子化的趨勢下，看準全球不孕商機，研發微型化顯微鏡頭、精子品質分析檢測儀、及AI人工智慧演算法之核心技術，打造男性不孕症自動化檢測解決方案。邦睿生技以LensHooke®與Bonraybio®之產品與技術雙自有品牌策略，立足智慧化、自動化、標準化及操作簡便、精準檢測優勢，快速佈建美國、日本、印度等52個國家，近三年營收翻倍成長，從109年新台幣2,500萬快速增長至111年1.06億元，獲得「國際躍進獎」金獎肯定，為台灣生技產業躍上國際舞台展現新實力。

首創診療治療雙效眼科雷射醫療系統 產學合作創造國際銷售佳績

陽明交大雷射系統研究中心與承賢科技公司產學合作開發的「AI智慧型點陣式多波長眼科雷射治療系統」，將雷射系統研究中心成功產生具有世界頂尖雷射功率與轉換效率的黃光，搭配自主開發的雷射驅動模組、高速振鏡掃描系統與光學變焦模組等設備，及AI影像智能辨識軟體，成功開發市場首創同時具有診療及治療功能的視網膜光凝儀。透過產學技術移轉合作，結合承賢科技公司在雷射治療產品上的設計與製造經驗，及國際市場與銷售通路的優勢，成功銷售美國、波蘭、捷克、泰國等市場，2年來已創造逾新台幣5,900萬元營收，獲得本屆「技轉合作獎」金獎肯定。

AI輔助智能精準判讀心血管疾病 醫療及居家照護多元用途造福普羅大眾

三軍總醫院人工智慧暨物聯網發展中心所開發之「心電圖人工智慧判讀平台」為該中心第一個商品化的產品，累積超過一百萬筆自身建構的數據支持，結合AI輔助判讀可診斷50多種心血管疾病，精度達心臟專科醫師水準，提供醫療院所、緊急救護、偏鄉醫療、較低價的自費健檢及居家照護的服務，最大化發揮心電圖檢查的功效，造福民眾能更早期發現潛在的心血管疾病，榮獲「跨域卓越獎」金獎。

「臺北生技獎」持續鼓舞企業及學研單位投入產業發展，得獎典範更激勵產業持續創新研發，領航產業共同打造全球生技版圖新亮點! 有關2023臺北生技獎得獎企業單位介紹，請至生技@台北(http://www.biodriven.taipei)查詢!