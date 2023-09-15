圓展偕同馬偕醫院 前進烏克蘭搶救傷患

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全球教育科技與專業影音領導品牌圓展科技（3669）偕同台灣馬偕紀念醫院前進烏克蘭，為搶救當地傷患盡一份心力！馬偕紀念醫院與烏克蘭穆卡切沃市的聖馬丁醫院於日前簽署雙方合作備忘錄，圓展當地合作夥伴ERC Distribution於會中代表捐贈AVer MD330U醫療級PTZ攝影機，協助兩家醫院進行跨國遠距醫療服務與醫學培訓，期望將台灣頂尖的醫療資源帶入烏克蘭，救治當地受傷民眾，將傷亡降到最低。

圓展科技總經理暨執行長許起裕表示，很榮幸可以與馬偕紀念醫院合作，為人道救援盡一份心力。MD330U是一款專為遠距會診、手術室直播和遠距巡房設計的醫療級攝影機，當前烏克蘭急需大量醫療資源，在人力設備都嚴重短缺情況下，透過MD330U，當地醫護人員面對棘手傷患時，就能第一時間跟馬偕紀念醫院專科醫師會診諮詢，有效搶救更多寶貴的生命。

MD330U醫療級PTZ攝影機能有效減輕醫護人員工作負擔，醫護人員能夠透過攝影機與內建AI功能用最短的時間進行遠距巡房，並減少不必要進出病房的次數，將感染風險降到最低，同時透過即時的聲音、影像傳輸，提升醫、病、親之間的溝通效率。此外，MD330U 擁有業界首創、可拆卸的手持式鏡頭，解決現有攝影機無法清楚拍攝病人患部的痛點，協助優化異地的醫師遠距診察患者病情的效率。

馬偕紀念醫院國際醫學中心主任蔡維德醫師指出，此次雙方的合作，讓我們得以展現Taiwan Can Help精神，以台灣精湛的醫療實力與先進的科技支援烏克蘭救治當地受傷的民眾。透過圓展MD330U醫療級PTZ攝影機，馬偕紀念醫院國際醫學中心將得以與聖馬丁醫院開展聯合行動，進一步推展國際醫療服務、醫學培訓和技術交流。