高鐵臺南特定區50年地上權案 啟動招商

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第一太平戴維斯協助交通部鐵道局舉辦「高速鐵路臺南車站特定區產業專用區(武東段279、280地號)開發經營案」招商，臺南高鐵站地上權招商案已於8月31日正式公告，10月2日截止釋疑，截標日期為2024年1月2日。14日於鐵道局舉辦招商說明會，共吸引超過20組投資人與會，包括開發商、壽險業飯店業者及零售百貨業等投資人，全案採50年地上權，土地面積高達2.99萬坪，預估未來全案開發量體可超過10萬坪，適合打造結合研發中心、生產製造與智慧倉儲物流的一站式產業研發據點。

南臺灣近年在產業轉型與擴張方面獲得顯著的動能，行政院大力推動的臺灣科技產業S廊帶，串連南科臺南園區、沙崙智慧綠能科學城、高雄路竹、橋頭及楠梓科技產業園區、亞灣創新園區等多個重要產業園區，成為南台灣產業翻轉的重大助力。

日前台積電更宣布將高雄楠梓的28奈米廠改為設立2奈米廠，並規劃在2025年下半年量產，指標科技大廠帶領下，南臺灣的產業翻轉將進入加速期。

本案位於高速鐵路臺南車站特定區內，同時位於沙崙智慧綠能科學城範圍內，基地包含臺南市歸仁區武東段279、280地號土地等2筆土地，土地面積約9.89公頃(約2.99萬坪)，土地使用分區為產業專用區，建蔽率與容積率分別為60％與300％，地上權期間為50年，得優先續約20年。

未來可規劃做為研發中心、科技廠辦、倉儲物流、旅館以及百貨商場等複合型使用，且須於取得銀級（含）以上之「綠建築標章」及銀級（含）以上之「智慧建築標章」，另可透過土地使用管制相關規定取得容積獎勵。

隨著高科技產業的多核心發展，高鐵所帶動的軌道經濟，快速串聯產業聚落，成為企業拓點布局的重點之一。

臺南高鐵特定區位於南科臺南園區以及高雄園區的中間點，車行距離半小時內可抵達，佔據南臺南、北高雄產業聚落聯繫的樞紐地位，高鐵特定區內已吸引半導體產業的華邦電子與新唐科技，設立研發辦公室，國科會資安暨智慧科技研發大樓一期，與經濟部能源局沙崙智慧綠能科學城，辦公進駐使用率更達到9成，而陽明交通大學臺南園區、中央研究院南部院區以及甫動工的成大沙崙醫療服務與創新園區，將為區域產業發展提供充足的高階人才。

負責本案招商的第一太平戴維斯協理戴廣平表示，南科臺南園區與高雄園區進駐率達到99％，臺南園區三期基地的潛在廠商用地需求也高達97％，顯示南臺灣大面產業用地的需求旺盛，而土地成本是產業選點的考量之一。本案採50年地上權，土地面積高達2.99萬坪，預估未來全案開發量體可超過10萬坪，適合打造結合研發中心、生產製造與智慧倉儲物流的一站式產業研發據點。