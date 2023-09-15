TASA主辦「台灣太空科技發展座談會」及「太空新創商模研討會」研討會

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國家太空中心(TASA, Taiwan Space Agency)配合台北國際航太暨國防工業展覽會於15日主辦「台灣太空科技發展座談會」及「太空新創商模研討會」，由不同領域專家分享其觀察與見解，促進太空知識分享與產官學界合作。

國科會前瞻及應用科技處處長陳國樑表示，台灣相當成熟的四個產業都能支持太空產業，包含資通訊、半導體、精密機械、化學材料；期望在全球太空產業蓬勃發展的同時，助台灣太空產業鏈結國際。

TASA主任吳宗信致歡迎詞時表示，台灣已經耕耘衛星科技逾30年，今年在國科會支持下啟動入軌火箭計畫，目標在2030年送200公斤衛星進入低地球軌道，展現台灣搶進太空產業鏈的決心。研討會也將分享TASA對衛星藍圖與技術層次目標，提供所有參與者分享與交流的平台。

「台灣太空科技發展座談會」講者包含TASA國家太空中心副主任郭添全，說明TASA技術發展藍圖；TASA策略規劃及管理處處長黃楓台，說明我國太空政策與發展；而產業界的合作經驗分享，則由捷揚航電總經理陳良豐、鐳洋科技營運處處長李柏緯、芳興科技總經理特助洪誌寬，由企業的觀點切入台灣太空產業的發展歷程、展望太空科技政策與未來科技發展方向。

「太空新創商模研討會」第一階段邀請來自法國的達梭系統亞太南區總監Axel Collin、前印度太空研究組織ISRO研究員、現任阿凡特爾太空研究顧問Seshagiri Rao Vellanki、歐洲太空資源新創中心新創計畫主持人Lari Cujko與TASA國際合作辦公室總監羅友謙分享太空產業的應用和商業模式。

其中，印度阿凡特爾太空研究顧問Seshagiri Rao Vellanki分析，全球太空產業目前最大市場在於消費型的太空服務，達梭系統總監Axel與歐洲太空資源新創中心Lari則分享太空新創的案例，並邀請台灣新創事業加入。羅友謙也回應表示，TASA預計在明年下半年會成立育成中心，除了提供技術服務與媒介，也將提供台灣綿密的生態線，吸引國內外的新創事業在台灣發展。

第二階段邀請產、官、學、研、新創、創、投代表，從不同角度及面向探討台灣太空新創應的商業模式如何切入太空產業、對接國際。與會貴賓包含羅友謙、中央大學太空科學與工程學系張起維教授、佳世達董事長暨執行長特助翁溓松、張量科技執行長顏伯勳、創新工業技術移轉公司副總經理韓宗憲。

太空新創商模研討會不僅為創業家們提供一個寶貴的學習交流機會，同時推動台灣太空產業的創新思維。台灣已具備衛星自主研製能力、入軌火箭計畫也已經起步，加上在半導體、資通訊與精密製造等產業擁有強大技術基礎，都是台灣進軍太空產業的利基。