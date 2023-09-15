桃園429家友善特色藥局一次看 樂天球場開趴宣導安全用藥

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9月25日為用藥安全日，為促進民眾認識用藥安全，桃園市衛生局除在樂天桃園棒球場辦理「友善用藥安全趴」，更邀全市429家藥局加入「友善特色藥局」行列。副市長王明鉅到場為比賽開球，並表示友善特色藥局提供用藥指導及身體健康維護良策，包括測量血壓、向長者解釋用藥等服務，而照顧長者的新住民朋友也可更清楚用藥安全觀念。

王明鉅說，歡迎民眾透過「友善特色藥局標誌」及「友善特色藥局地圖」（https://reurl.cc/Ojqa3X）找尋鄰近友善特色藥局，一定可獲得友善的藥事服務。

衛生局表示，原有的藥事照護服務推廣活動，大多都集中在長者及學童，今年衛生局透過棒球運動接觸不同年齡層的群眾，讓用藥安全的重要性能夠深植入心；此外，全市429家友善特色藥局不但營造無障礙友善的用藥環境，並提供專業優質的藥事服務，確保民眾能夠正確使用藥物，同時降低用藥風險，提升民眾的用藥安全意識。

衛生局指出，因民眾常有過期或未使用藥品處理的問題，這次透過球場外設有互動攤位進行衛教宣導，答題送好禮；另外在比賽進行到第4、5、6局時將透過球場大螢幕及場邊與樂天女孩進行互動遊戲，讓場內球迷都能一同參與這場獨具趣味的用藥安全推廣活動。