協商破局 美國汽車工會向三大車廠發動罷工

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國汽車工人工會（UAW）與底特律三大車廠未能在合約到期前達成勞資協議，1.27萬名汽車廠勞工將於15日午夜開始罷工，此為UAW成立88年來首次對三大車廠發動同步罷工。

代表14.6萬名美國汽車勞工的UAW與通用、福特與Stellantis進行談判多月，為期4年的舊合約在14日晚間11點59分到期，入夜後雙方持續協商，但由於勞資歧見過大，遲遲無法達成協議，於是UAW決定發動罷工。

薪資是勞資談判的主要癥結，截至13日，三大車廠提議4年的薪資調幅在17.5％至20％之間，但遠遠不及工會要求的30％中段區間。其他還包括生活成本調整、退休勞工醫療福利和工時縮短為每周32小時等。

福特位在密西根州的Bronco組裝廠、通用在密蘇里州的皮卡車組裝廠，以及Stellantis位於俄亥俄州托萊多（Toledo）吉普車組裝廠的1.27萬名工人，預計15日午夜開始罷工。UAW也計劃在其他工廠發動一連串未事先通知的零星罷工。

UAW主席費恩（Shawn Fain）表示，工會擬利用這種罷工模式來製造混亂，讓協商代表在談判桌有更多籌碼。如果與資方的協商持續陷入僵局，將對更多工廠發動罷工。

費恩指出，工會創立88年還不曾同時對三大車廠發動罷工。全球正在關注，UAW準備好挺身而出。

福特發言人稱工會最新的要求無法持續，同時表示公司致力達成協議。通用表示公司提出前所未見的提案，並對工會的行動感到失望。Stellantis亦表示失望，批評工會領袖拒絕以負責任的方式協商。

UAW決定發動大罷工，各界密切關注情勢發展。美國總統拜登曾致電汽車廠高層和工會領袖，投資人估算罷工對三大車廠和數百家上市零件供應商獲利的潛在衝擊。

此外，經濟學家也在評估罷工的附帶影響。美國汽車年產量約1500萬輛，其中半數來自三大車廠。