偉喬全球首創試劑 獲臺北生技獎「創新技術獎」

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邁入第20屆的「2023臺北生技獎」15日舉行頒獎典禮，由台北市長蔣萬安頒發「創新技術獎」、「國際躍進獎」、「技轉合作獎」及「跨域卓越獎」四大獎項得主。

今年共有133間企業報名，其中「創新技術獎」由偉喬生醫自62件參賽名單中脫穎而出，榮獲優等獎肯定，其自主研發製造全球首創「硫酸吲哚酚檢測試劑組」，為市面上第一個親蛋白質腎毒素體外檢測試劑，具備更快速簡易、精準方便、價格實惠等優勢。

除了檢測引發腎病主因的硫酸吲哚酚，亦可提供臨床醫師及病患更多腎功能指標資訊，更獲得CE歐洲認證及多國專利，在國際舞台大放異彩。

董事長莊詠鈞表示，此獎項是偉喬生醫在國內外相關獎項的最後一塊拼圖，而腎毒素檢測試劑也將在未來一年內問世並應用於臨床，期望讓大眾及市場能更熟悉了解。

台灣腎臟透析人口連年居高不下，腎炎、腎病症候群及腎病變一直位居國人十大死因之一，為台灣十大最花錢慢性病之首，但初期無明顯症狀，就醫時多數已相當嚴重。偉喬生醫長期致力於蛋白質結合腎毒素硫酸吲哚酚（Indoxyl sulfate IS）研究，是重組蛋白及抗體製造的領航者，首創親蛋白小分子腎毒素硫酸吲哚酚之抗體，「硫酸吲哚酚檢測試劑組」突破小分子抗體研發瓶頸，可取代傳統LC-MS／MS高昂費用、耗時等不便性，能快速檢測、有效追蹤，減輕病患及家屬身心負擔。