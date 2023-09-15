國發會龔主委率團赴泰 協助智慧城市解決方案輸出國際

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國發會15日表示，臺灣具有智慧城市應用量能與成功經驗，新南向政策國家之一的泰國積極推廣智慧城市發展，泰國首都曼谷更是台灣業者輸出智慧城市應用的重要場域。國發會主委龔明鑫9月首周率團前往泰國交流，向泰方展現臺灣在智慧城市的成功經驗與服務量能，亦與泰方建立長期交流平臺等機制，有效協助我國業者拓展國際市場。

曼谷作為泰國智慧城市首要推動地區及首都，為此次公民營團隊的重要行程之一。龔明鑫偕同總統府秘書長林佳龍與曼谷市長查察(Chadchart Sittipunt)，進行雙邊智慧城市座談及分享。龔明鑫表示，泰國是我國重要的貿易對象，臺灣近年推動六大核心戰略產業，在既有資通訊發展的優勢上，已形成許多AIoT解決方案，與泰國邁向智慧治理的需求不謀而合。

龔明鑫表示，臺灣已成功推動250多項智慧交通、智慧健康、智慧製造及農業等解決方案，並有88案輸出國際，臺泰可以雙向互惠為核心理念，加速發展出互利共贏的合作模式，朝向更多東南亞國家進行輸出。林佳龍亦指出，臺灣及泰國英文都有TAI，未來不僅應Tie在一起，也可以加強AI等科技產業的合作，期許臺泰間能以戰略高度，展開更緊密的合作，從新南向擴展到印太區域，甚至在全球市場創造互利多贏。

台、泰企業的合作案例，有遠創攜手研華於泰國M9高速公路的ETC智慧方案，以及中華電信協助吞武里醫院打造的智慧病房系統等成功國際輸出案例。此外，鑒於泰國東部經濟走廊(EEC)是泰國當前重點產業發展區，訪團也拜會EEC數位園區(EEC of digital)、安美德(AMATA)工業園區及中興工程參與開發之臺北智慧園區，以實際掌握當地投資環境及潛在商機。由於參訪團與泰國業者合作熱度高，當場由臺灣大肚山產業創新基金會與泰國安美德集團簽署備忘錄，共同研究於泰國推動智慧臺灣城的可行性。