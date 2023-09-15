定價、需求漸復甦 巴克萊調高美光目標價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

即使美國記憶體大廠美光科技在大陸面臨銷售禁令，但鑒於定價與需求環境最近已出現回春跡象，券商巴克萊除了維持美光股票投資評等為加碼外，並將目標價從75美元調高到80美元。

在這項利多消息提振，美光股價14日收漲1.33％至71.79美元，創下5月26日以來收盤新高、不過15日開高走低。該股價上月勁揚7.62％，遠超過電腦科技類股指數的2.32％漲幅與標普500的0.09％漲幅。然而從年初以來，美光股價更累漲將近44％。

巴克萊分析師Tom O'Malley帶領的團隊14日發表研究報告指出，原本先前到亞洲的調訪指出，北京當局封殺美光產品對其造成的衝擊，恐將高出該記憶體大廠的預估。然而過去幾週，他們卻意外聽到許多關於定價、需求環境已經復甦的正面評論。

該券商承認，他們對於美光能夠迅速抵銷中國禁令帶來的不利影響，而且實際定價也不受衝擊一事感到有些意外。加上美光在會議上的說法聽起來也有實質性的改善，因此決定將美光目標價從75美元上調至80美元。此外它還調高美光11月與2024年的位元與定價前景。

華爾街目前正等待美光在9月27日發布上季財報時能夠釋出利多訊息。目前分析師預測美光上季每股盈餘（EPS）為虧損1.19美元、營收為39.1億美元。

中國當局在5月21日以國家安全為由，禁止當地關鍵產業採購美光產品。不過外界指出，中國祭出這項禁令的真正原因，在於報復美國限制中國取得先進半導體技術。最近幾年美中晶片戰愈演愈烈，北京當局一直在尋求合適目標反擊美國。

不過美光為何淪為美中晶片戰的祭品？專家解讀這是因為相對英特爾與高通等晶片業者不易找到替代供應商，美光產品可用韓國三星與SK海力士取代，對中國而言是比較容易制裁的目標。