「講好新時代孝親文化故事」研討會今在北京舉行

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孝親文化是海內外炎黃子孫共同的精神之根，旺旺集團副董事長周錫瑋15日在北京「兩岸孝親文化研討會」中指出，這是中華文化屹立於世界民族之林的獨特標識，期待兩岸共同推動包括孝親文化在內的中華優秀傳統文化走向世界。

由大陸《經濟日報》指導、中國經濟網和旺旺集團聯合主辦的「講好新時代孝親文化故事」研討會昨天（15日）在北京舉行。與會嘉賓、專家學者、兩岸音樂人和青年代表圍繞「新時代發展下中華傳統孝文化如何傳承」話題進行了深入交流。

《經濟日報》副社長趙子忠在致詞時表示，孝親文化既是道德命題，更是時代命題，要順應時代發展的新趨勢、新要求，讓孝親文化以更豐富的內涵、更多元的表達、更創新的視角在兩岸交流交往、走親走近中釋放新的力量，推動孝親成為聯結兩岸更緊密的精神紐帶，為兩岸同胞攜手共進提供源源不斷的動力。

周錫瑋結合自身成長經歷，分享了對孝道的理解。他認為，中華傳統文化所提倡的孝道蘊含著豐富的人倫理念，這是中華文化屹立於世界民族之林的獨特標識，也是中華文化在世界激蕩中站穩腳跟的根基。「我們要努力推動包括孝親文化在內的中華優秀傳統文化走向世界，這將為實現中華民族復興、推動世界和平進步提供強大動力。」

回顧孝道文化，台灣著名哲學教授曾昭旭認為，孝道是中華文化的核心特質，也是所有德行賴以發生的根基。隨著新時代的到來，「新孝道」在家庭語境下產生了新的表達方式，就是夫婦一起對上行孝道、對下行慈道，只有父母對兒女言傳身教，才能真正啟發兒女的孝親之心。

在圓桌對話環節，兩岸音樂人崔軾玄及莊立帆就「如何用音樂說好孝親文化」分享了自身觀點。他們認為，如何更好地將嚴肅主題的孝親文化傳播好，需要借助音樂、影像、科技等各種媒介手段，向更多人傳播新時代孝親文化的核心價值觀。

圍繞「孩子你知道我需要什麼」話題，兩岸青年代表分享了各自對中國傳統孝文化的理解。大家表示，進入新時代，更好傳承孝親文化需要年輕人不斷突破「信息繭房」，打通代際隔閡，並借助新興媒介創新盡孝方式、豐富孝親文化的內涵。大家同時呼籲，當代青年要增強責任感，在踐行孝親文化中主動擔當，努力傳承中華孝親文化的精神內核。

「學新潮，教上網；新鮮事，樂分享。多擁抱，常回家；我愛你，大聲講……」活動現場還播放了《孝親新二十四孝》主題片。

旺旺中時文化傳媒北京總經理林淑黛表示，旺旺孝親三字經的主要來源來自於連續2年舉辦的「華人大學生金犢獎——現代廿四孝公益廣告」甄選活動，從上萬件作品中精選歸納出24個孝親好習慣，並用郎朗上口的韻律結合水墨漫畫的表達方式，推廣傳播孝親文化。

林淑黛說，「希望透過音樂傳唱的力量，幫助大家把孝親融於日常習慣，也提醒身邊的每一個人，愛要及時，不留遺憾。」