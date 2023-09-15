張麗善率團訪世客博 張善政：看見雲林詔安客特色

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雲林縣長張麗善今率團前往桃園市參訪世界客家博覽會，桃園市長張善政表示，桃園與雲林連結深厚，桃園有許多來自雲林打拚的夥伴，歡迎張麗善率團參訪，尤其雲林縣崙背鄉、二崙鄉是當前「詔安客」最主要分布地區，這次參訪團除有來自崙背、二崙的鄉親，也有許多新住民及偏鄉學童，相信參觀完世客博台灣館雲林展區後，能充分感受雲林客家特色，盼藉世客博讓桃園與全台灣國人看見雲林詔安客特色。

張善政表示，感謝雲林縣政府在世客博用心規畫精彩策展內容，讓台灣館增添不少色彩，每一個參展的縣市都很努力，歡迎國人朋友不妨至台灣館參觀各縣市展區，一定能體會到雲林縣的客家特色。

張善政提到，世客博主展館除台灣館外，還有世界館，歡迎國人朋友前來參觀。在世界館可以看見旅居海外各個國家的客家文化，相信透過今年的世客博，能讓所有具客家背景的朋友們以客家為傲，而不是客家鄉親的朋友，也會在參觀完博覽會後，對於客家文化有更深的瞭解與認同，讓大家知道無論是否為客家人，大家都是一家人。

張善政今與張麗善互贈酸柑茶禮盒及咖啡禮盒，並祝福來自雲林的朋友們在桃園玩得愉快，未來桃園、雲林2縣市將持續交流，讓2縣市的關係更加緊密。

張麗善也說，今日非常難得能夠來桃園參加世客博，這次參訪團有許多來自崙背、二崙的鄉親朋友，一起見證雲林展區的「詔安客」文化，同時也帶來了詔安客家人的布袋戲、武術以及開口獅等文化三寶，未來希望能夠將其持續保存與傳承，並且發陽光大，也希望透過本次參訪更瞭解未來應如何在客家文化中，繼續與各縣市交流、互相觀摩學習。